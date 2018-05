Real Madrid weigert erehaag te vormen voor kampioen Barcelona in Clasico

Trainer Zinedine Zidane kaartte zaterdag op de persconferentie aan dat Barcelona evenmin een erehaag had gevormd voor de Madrilenen, toen Real zich in december verzekerde van de wereldtitel voor clubteams. "Zij hebben geen erehaag voor ons gemaakt, daarom doen wij dat nu ook niet voor hen", zei de Franse trainer.

Voor het kampioensduel met Deportivo La Coruña (2-4 zege), werd Barcelona door de ploeg van trainer Clarence Seedorf nog wel met applaus ontvangen vanwege de winst in de Copa del Rey. De erehaag geldt als een traditie als een ploeg een prijs heeft gepakt.

Real breekt daar nu mee, erkende Zidane. "We hebben respect voor de prestatie van Barcelona. Kampioen worden is het moeilijkste en mooiste wat er is. Als ze na het WK een erehaag voor ons hadden gevormd, hadden we deze traditie nu ook niet gebroken."

De reden dat Barcelona destijds niet uitgebreid stilstond bij de titel van Real, was omdat de ploeg het WK voor clubs als een aparte competitie beschouwde. "Maar om het WK te halen, moet je de Champions League winnen en daar doen we allemaal aan mee", zei Zidane.

Finale

Met het oog op de finale van het miljoenenbal (26 mei tegen Liverpool), zal Zidane geen spelers sparen. Waarschijnlijk spelen alleen de licht geblesseerde Isco en Raphaël Varane niet. "Verder zijn we nog niet bezig met de finale. Als we dat nu al zijn, heeft het geen zin om de resterende competitieduels nog te spelen."

Behalve prestige staat er voor beide ploegen dan ook weinig op het spel. Real is als nummer drie al zeker van de Champions League. "Het zou spannender zijn als we dichter bij elkaar hadden gestaan op de ranglijst, maar ik vind het zo ook prima", zei trainer Ernesto Valverde van Barcelona dan ook.

Wel wil Barcelona dolgraag winnen voor de fans. Bovendien is het de laatste keer dat Andres Iniesta namens de Catalanen aantreedt tegen de 'Koninklijke'. De stijlvolle middenvelder verlaat de club na dit seizoen.

Iniesta heeft in aanloop naar het duel wat lichte klachten, maar speelt normaal gesproken wel. "Hij is de afgelopen tijd door alles en iedereen geëerd voor zijn verdiensten voor de club en voor zijn land. Dat merk je in elk stadion waar we komen, maar we weten nog niet wanneer zijn laatste wedstrijd is."

De Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid begint zondag om 20.45 uur.

