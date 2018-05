Voetbalwereld leeft mee met voormalig United-manager Ferguson

"We houden Sir Alex en zijn dierbaren in onze gedachten en we zijn verenigd in onze wens dat hij goed en snel herstelt", schreef Manchester United op Twitter.

Dat bleek wel uit de reacties van vele clubs en prominenten, die voor en na het bericht van de Mancunians massaal binnenstroomden.

"Mijn gedachten zijn op dit moment bij hem en zijn familie. Stay strong Boss", schreef Robin van Persie eveneens op Twitter.

De Feyenoorder was de grote man bij Manchester United in het laatste seizoen van Ferguson op de bank. Van Persie leidde de ploeg van de Schotse manager in 2012/2013 met 26 doelpunten naar de titel in de Premier League.

Van der Sar

Dat betekende voor Ferguson zijn dertiende kampioenschap in Engeland met Manchester United. Hij ging daarna met pensioen, al bleef hij als directeur en ambassadeur wel verbonden aan de topclub.

"Vreselijk om te horen dat Sir Alex in het ziekenhuis ligt. Mijn gedachten en gebeden zijn bij hem en zijn familie", zei Michael Carrick, de huidige aanvoerder van Manchester United. "Mijn gebeden zijn vanavond voor Sir Alex", aldus Memphis Depay, oud-speler van de Red Devils.

Edwin van der Sar stond onder de lat bij Manchester United toen zijn vrouw Annemarie in 2009 werd getroffen door een hersenbloeding.

"Vreselijk om het nieuws over Sir Alex te horen, ook omdat ik zo'n situatie zelf maar al te goed ken. Blijf sterk. Ik hoop met iedereen dat je herstelt", luidde de boodschap van de familie Van der Sar op ook al Twitter.

Tal van andere spelers en clubs lieten via de sociale media ook hun medeleven blijken met de Britse succestrainer.