Juventus zet grote stap richting titel in Serie A met thuiszege op Bologna

Juventus stond halverwege zelfs verrassend op een 0-1 achterstand door een rake strafschop van Simone Verdi in de dertigste minuut.

De ploeg van trainer Massimiliano Allegri trok na rust alsnog aan het langste eind dankzij doelpunten van Sebastien De Maio (eigen goal), Sami Khedira en Paulo Dybala in respectievelijk de 52e, 59e en 63e minuut.

Juventus is zondag kampioen van Italië als Napoli, de enig overgebleven concurrent in de strijd, die middag op eigen veld verliest van Torino.

De 'Oude Dame' heeft op dit moment een voorsprong van zeven punten op Napoli, maar dus wel een wedstrijd meer gespeeld.

Juventus speelt in de laatste twee speelrondes tegen AS Roma (uit) en Hellas Verona (thuis), terwijl Napoli dat doet tegen Sampdoria (uit) en Crotone (thuis).

Valencia

Valencia stelde een plek in de top vier in de Primera Division veilig en heeft daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League in handen.

De club uit de sinasappelstad verloor weliswaar met 1-0 op bezoek bij Villarreal, maar dat deerde niet, omdat nummer vijf Real Betis ook onderuit ging, met 2-0 bij Athletic Bilbao.

Valencia heeft daardoor nog altijd met nog twee speelrondes voor de boeg een onoverbrugbare voorsprong van acht punten op Real Betis.

Valencia was drie jaar geleden voor het laatst van de partij in de Champions League. Ze verloren in 2000 en 2001 de finale van het miljoenenbal.

Bij Villarreal-Valencia kroonde Mario Gaspar zich tot matchwinner door in de 85e minuut de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen.

Clarence Seedorf pakte met Deportivo la Coruña een punt bij Celta de Vigo (1-1), maar had daar niets aan omdat vorige week door de 2-4 nederlaag tegen kampioen FC Barcelona degradatie naar de Sugunda Division A al een feit was.

FC Porto

FC Porto werd zonder zelf te spelen kampioen van Portugal. De koploper zag de twee achtervolgers, Sporting Lissabon en Benfica, in hun onderlinge duel niet verder komen dan een 0-0 gelijkspel.

Porto heeft met nog één speelronde op het programma een onoverbrugbare voorsprong van vier punten op zowel Sporting als Benfica.

Porto veroverde alweer de 28e landstitel uit de clubgeschiedenis, al dateert de laatste van vijf jaar geleden. De afgelopen vier seizoenen toonde Benfica zich telkens de sterkste.

De ploeg van trainer Sérgio Conceição speelt zondagavond voor eigen publiek tegen CD Feirense en kan dan het kampioenschap vieren. Ze wonnen tot nu toe 26 van de 32 wedstrijden en verloren er slechts twee.

Benfica heeft op basis van het doelsaldo momenteel de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League in handen.

Bas Dost, de spits van Sporting, stond tegen Benfica in de basis, maar hij kreeg niet echt een opgelegde kans, waardoor hij op 26 competitiedoelpunten bleef staan.