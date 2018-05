Voormalig United-manager Ferguson op intensive care na hersenbloeding

"Hij heeft een periode van intensieve zorg nodig om zijn herstel te optimaliseren. Zijn familie hoopt dat iedereen rekening houdt met zijn privacy", schrijft United in een statement.

De 76-jarige Ferguson staat bekend als één van de succesvolste voetbaltrainers ooit. Van 1986 tot en met 2013 was de Schot coach van Manchester United, waarmee hij in totaal 38 prijzen veroverde.

De 'Mancunians' werden dertien keer landskampioen en wonnen ook onder meer twee keer de Champions League, vijf keer de FA Cup, vier keer de League Cup en éénmaal het WK voor clubs onder de leiding van Ferguson.

Vanwege zijn verdiensten voor de sport werd Ferguson in 1999 geridderd en sindsdien wordt de oud-voetballer van onder meer Glasgow Rangers en Falkirk aangesproken als 'Sir' Alex Ferguson.

Schotland

Voor zijn periode in Manchester was de Schot werkzaam in zijn geboorteland, waar hij achtereenvolgens fungeerde als trainer van East Stirlingshire (1974), St. Mirren (1974-1978) en Aberdeen (1978-1986). Met Aberdeen werd hij onder meer drie keer landskampioen.

Als profvoetballer speelde Ferguson tussen 1958 en 1974 317 wedstrijden in de Schotse competitie. De oud-international (negen interlands) maakte in totaal 170 doelpunten.

Ferguson, die in 2013 een punt zette achter zijn trainersloopbaan, was afgelopen zondag nog op Old Trafford om een trofee uit te reiken aan Arsenal-manager Arsène Wenger, die na 22 seizoenen vertrekt bij de 'Gunners'.

Wenger is de enige coach die langer dan Ferguson werkzaam was in de Premier League. De Schot was 7.582 dagen trainer van één club in de Premier League.

Reacties

In de voetbalwereld wordt geschokt gereageerd op het nieuws over Ferguson. "Vreselijk om te horen dat Sir Alex is opgenomen in het ziekenhuis. Mijn gedachten en gebeden gaan naar hem. Blijf sterk, coach", zo schrijft Manchester United-aanvoerder Michael Carrick op Twitter.

Ajax-directeur Edwin van der Sar, wiens vrouw in 2009 werd getroffen door een hersenbloeding, leeft eveneens mee met de familie. "We zijn kapot van het nieuws en weten hoe ernstig de situatie is. Blijf sterk en we hopen net als iedereen dat je snel herstelt", aldus de oud-doelman, die tussen 2005 en 2011 onder contract stond bij United.