FC Dordrecht op miraculeuze wijze naar halve finales play-offs

De ploeg van Gérard de Nooijer poetste in de return in Leeuwarden de 1-4 nederlaag weg van dinsdag in de heenwedstrijd in eigen huis (1-4) en nam vervolgens na een doelpuntloze verlenging de strafschoppen beter: 5-3.

Dordrecht stond halverwege het duel in het Cambuurstadion zelfs nog op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Issa Kallon in de dertigste minuut.

Dordrecht tapte na rust echter uit een heel ander vaatje en maakte in een tijdsbestek van slechts 25 minuten liefst vier treffers.

Eerst was het Jeremy Cijntje die in de 48e minuut voor de gelijkmaker zorgde, waarna Jafar Arias (57e minuut) en Denis Mahmudov (71e en 73e minuut) de score uitbreidden naar 1-4.

Omstreden

De 1-3 van Mahmudov uit een penalty was omstreden, omdat scheidsrechter Kevin Blom de bal op de stip legde, terwijl Sai van Wermeskerken buiten het strafschopgebied een overtreding had begaan op Antonio Stankov.

Dordrecht en Cambuur kwamen in de ietwat saaie verlenging niet tot scoren, waardoor een strafschoppenserie een winnaar moest uitwijzen.

Daarin toonden Mahmudov, Stankov, Mawouna Amevor, Erol Arkan en Arias zich namens Dordrecht zeer koelbloedig, terwijl Daniel Crowley als enige van Cambuur miste door de bal hoog over te schieten.

Dordrecht neemt het volgende week donderdag en zondag in de halve finales op tegen Sparta Rotterdam, de nummer zeventien van de Eredivisie.

Almere City

Almere City FC bereikte eerder op de avond al de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Flevolanders waren over twee wedstrijden met 6-3 te sterk voor MVV Maastricht.

Almere City zegevierde in de return in eigen huis met 3-2, nadat afgelopen dinsdag het heenduel in Limburg ook al een 1-3 overwinning had opgeleverd.

Almere City kreeg het echter zeker niet cadeau, want MVV kwam in het goed gevulde Yanmar Stadion tot twee keer toe op voorsprong.

Christophe Janssens zette MVV al in de zevende minuut op het juiste spoor. De verdediger kopte onberispelijk een hoekschop van Pieter Nys binnen: 0-1.

MacDonald

Silvester van der Water bracht Almere City in de blessuretijd van de eerste helft langszij. De aanvaller rondde knap voorbereidend werk van Sherjill MacDonald af: 1-1.

Jonathan Okita gaf MVV in de 47e minuut weer nieuwe hoop. De spits kreeg de bal uit een corner van opnieuw Nys voor zijn voeten, en was vervolgens wel trefzeker met een fraai hakje.

MacDonald loodste Almere City in de slotfase met doelpunten in de 77e en 85e minuut in veilige haven. Die spits verzilverde tot twee keer toe een assist van Van der Water.

Almere City stuit in de halve finales op tegen de nummer zestien van de Eredivisie, wat naar alle waarschijnlijkheid Roda JC wordt.