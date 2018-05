Almere City ten koste van MVV Maastricht naar halve finales play-offs

Almere City zegevierde zaterdag in de return in eigen huis met 3-2, nadat afgelopen dinsdag het heenduel in Limburg ook al een 1-3 overwinning had opgeleverd.

Almere City kreeg het echter zeker niet cadeau, want MVV kwam in het goed gevulde Yanmar Stadion tot twee keer toe op voorsprong.

Christophe Janssens zette MVV al in de zevende minuut op het juiste spoor. De verdediger kopte een hoekschop van Pieter Nys onberispelijk binnen: 0-1.

Silvester van der Water bracht in de blessuretijd van de eerste helft Almere City langszij. De aanvaller rondde knap voorbereidend werk van Sherjill MacDonald af: 1-1.

Hakje

Jonathan Okita gaf MVV in de 47e minuut weer nieuwe hoop. De spits kreeg de bal uit een corner van opnieuw Nys wat gelukkig voor zijn voeten, maar was vervolgens wel trefzeker met een fraai hakje.

MacDonald loodste Almere City in de slotfase met doelpunten in de 77e en 85e minuut in veilige haven. Die spits verzilverde tot twee keer toe een assist van Van der Water.

Almere City neemt het volgende week donderdag en zondag voor een plek in de finale op tegen de nummer zestien van de Eredivisie.

Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Roda JC. De provinciegenoot van MVV heeft deze zondag op de laatste speeldag in de Eredivisie een wonder nodig om aan de nacompetitie te ontsnappen.