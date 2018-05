Schalke 04 stelt Champions League-ticket in Bundesliga veilig

Schalke kwam tegen Augsburg in de 23e minuut op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Thilo Kehrer, maar moest vier minuten later alweer de gelijkmaker van Philipp Max incasseren.

De equipe van de pas 32-jarige trainer Domenico Tedesco nam echter in de 34e minuut voor de tweede keer de leiding dankzij een eigen goal van voormalig sc Heerenveen-spits Alfred Finnbogason en stond die ditmaal niet af.

Schalke is na de zomer voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 in de Champions League te bewonderen. Destijds werd de club in de achtste finales uitgeschakeld door Real Madrid.

Schalke verzekerde zich tevens van de tweede plaats in Duitsland doordat nummer drie Borussia Dortmund verrassend voor eigen publiek met 1-2 verloor van 1. FSV Mainz 05.

Borussia Dortmund

Dortmund stond al binnen dertien minuten op een 0-2 achterstand door doelpunten van Bote Baku en Yoshinori Muto en kwam in het vervolg niet verder dan de aansluitingstreffer van Maximilian Philipp.

Ook de nummers vier en vijf, TSG 1899 Hoffenheim en Bayer Leverkusen, slaagden er buitenshuis niet in om te winnen van respectievelijk VfB Stuttgart (2-0) en Werder Bremen (0-0).

Nummer zes RasenBallsport Leipzig profiteerde daar optimaal van door op eigen veld VfL Wolfsburg eenvoudig met 4-1 te verslaan.

Dortmund (55 punten), Hoffenheim (52 punten), Leverkusen (52 punten) en Leipzig (50 punten) gaan volgende week zaterdag op de laatste speeldag uitmaken wie zich als laatste twee ploegen plaatsen voor de Champions League.

Hamburger SV

Hamburger SV heeft nog steeds een kansje zich te handhaven in de Bundesliga. De nummer zeventien ging weliswaar met 3-0 onderuit bij Eintracht Frankfurt, maar het verschil met nummer zestien Wolfsburg bleef door hun verliespartij tegen Leipzig twee punten.

De zestiende plaats in de Bundesliga geeft recht op een play-off om promotie/degradatie tegen de nummer drie van de Tweede Bundesliga.

Nummer vijftien SC Freiburg verloor eveneens, met 3-1 bij Borussia Mönchengladbach, en heeft maar drie punten voorsprong op Wolfsburg.

Nummer veertien Mainz en ook nummer dertien Hannover 96 speelden zich door hun overwinningen op Dortmund (1-2) en Hertha BSC (3-1) veilig.

Bayern München

Kampioen Bayern München boekte alweer de 27e zege van het seizoen. De 'Rekordmeister' was met 1-3 te sterk voor het al gedegradeerde 1. FC Köln.

Bayern stond halverwege nog wel op een 1-0 achterstand door een eigen goal van Niklas Süle, maar trok in de tweede helft alsnog aan het langste eind dankzij treffers van James Rodriguez, Robert Lewandowski en Corentin Tolisso.

Bij Bayern ontbrak Arjen Robben. De Nederlandse aanvaller is nog altijd herstellende van de spierblessure die hij ruim een week geleden opliep tijdens de met 1-2 verloren heenwedstrijd in eigen huis tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League.

Zonder Robben kwam Bayern afgelopen dinsdag tijdens de return in Madrid niet verder dan een 2-2 gelijkspel en werd het uitgeschakeld.