Gustafson keert na dit seizoen niet terug naar Feyenoord

"Ik heb nog een contract voor een jaar bij Feyenoord, maar de club en ik zelf zijn in een gesprek overeengekomen dat mijn toekomst elders ligt", zegt hij zaterdag tegenover De Limburger.

Gustafson werd door Feyenoord medio 2015 overgenomen van BK Häcken uit zijn vaderland, maar wist nooit een vaste basisplaats te veroveren in De Kuip.

De spelmaker kwam in zijn debuutseizoen nog tot een respectabel aantal van vijftien Eredivisiewedstrijden, maar gaf in het afgelopen seizoen slechts twee keer acte de présence in de competitie.

Proces

De uittredend landskampioen besloot daarop Gustafson dit seizoen uit te lenen aan Roda JC, waar hij met zes doelpunten in de Eredivisie uiterst waardevol voor is.

Gustafson is er nog niet over uit of hij volgend seizoen opnieuw bij Roda JC te bewonderen is. Hij wil eerst alle opties naast elkaar neerleggen.

"Het is een groot proces, daar wil ik nu niet op ingaan. Ik wil in ieder geval een plek waar mijn kwaliteiten het best tot zijn recht komen."

Gustafson sluit de Eredivisie zondag af met een thuisduel met ADO Den Haag en moet daarna naar alle waarschijnlijkheid met de Kerkradenaren zijn opwachting maken in de play-offs om degradatie te voorkomen.

