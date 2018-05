Van Aanholt schiet Stoke City en Pieters uit Premier League

Stoke leek zich zaterdag lange tijd nog wel aan de laatste strohalm vast te klampen, maar de rake vrije trap van Xherdan Shaqiri vlak voor rust werd in de 68e minuut ongedaan gemaakt door James McArthur.

Vier minuten voor het laatste fluitsignaal dompelde Patrick van Aanholt het bet365 Stadium in rouw door ongehinderd de 1-2 binnen te schuiven en de eerste degradatie van Stoke sinds 1985 officieel te maken.

Met dertig punten en nog slechts één wedstrijd te gaan, kan Stoke de concurrentie niet meer achterhalen. Swansea City en Southampton staan weliswaar op respectievelijk 33 en 32 punten, maar zij spelen nog tegen elkaar.

Wie de andere twee degradanten worden is nog onbekend, want het is onderin nog ongemeen spannend. Op een niveau lager verzekerde Wolverhampton Wanderers zich al van de titel en promotie naar de Premier League.

Stoke speelde sinds de promotie in 2008 onafgebroken in de Premier League. In de seizoenen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016 eindigde de club uit Stoke-on-Trent knap negende. In 2010/2011 bereikten de 'Potters' de finale van de FA Cup, waarmee zij zich voor Europees voetbal plaatsten.

Pieters

Erik Pieters kreeg als enige Nederlander speeltijd van Stoke-manager Paul Lambert, die het in januari overnam van de ontslagen Mark Hughes. Bruno Martins Indi is nog altijd geblesseerd en Ibrahim Afellay werd onlangs uit de selectie gezet.

Bij de bezoekers uit Londen deed alleen linksback Van Aanholt mee. Zijn landgenoten Timothy Fosu-Mensah en Jaïro Riedewald maakten geen deel uit van de wedstrijdselectie van Roy Hodgson.

