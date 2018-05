Stoke en Pieters gedegradeerd uit Premier League, 'WBA' pakt strohalm

Stoke leek zich zaterdag lange tijd ook aan de laatste strohalm vast te klampen, maar de rake vrije trap van Xherdan Shaqiri vlak voor rust werd in de 68e minuut ongedaan gemaakt door James McArthur.

Vier minuten voor het laatste fluitsignaal dompelde Patrick van Aanholt het bet365 Stadium in rouw door ongehinderd de 1-2 binnen te schuiven en de eerste degradatie van Stoke sinds 1985 officieel te maken.

Met dertig punten en nog slechts één wedstrijd te gaan, kan Stoke de concurrentie niet meer achterhalen. Swansea City en Southampton staan weliswaar op respectievelijk 33 en 32 punten, maar zij spelen nog tegen elkaar.

2008

Stoke speelde sinds de promotie in 2008 onafgebroken in de Premier League. In de seizoenen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016 eindigde de club uit Stoke-on-Trent knap negende. In 2010/2011 bereikten de 'Potters' de finale van de FA Cup, waarmee zij zich voor Europees voetbal plaatsten.

Erik Pieters kreeg als enige Nederlander speeltijd van Stoke-manager Paul Lambert, die het in januari overnam van de ontslagen Mark Hughes. Bruno Martins Indi is nog altijd geblesseerd en Ibrahim Afellay werd onlangs uit de selectie gezet.

Bij de bezoekers uit Londen deed alleen linksback Van Aanholt mee. Zijn landgenoten Timothy Fosu-Mensah en Jaïro Riedewald maakten geen deel uit van de wedstrijdselectie van Roy Hodgson.

West Brom

West Bromwich Albion mag in tegenstelling tot Stoke nog steeds hopen op lijfsbehoud in de Premier League. De laagvlieger had een thuiszege nodig op Tottenham Hotspur om de laatste strohalm te grijpen en slaagde daar ook in (1-0).

De bevrijdende treffer viel pas in de derde minuut van de blessuretijd. Tottenham-verdediger Danny Rose tikte de bal na een bizarre scrimmage na een corner achter zijn eigen keeper, waardoor West Brom nog in leven is.

De zege op Tottenham, dat op de vierde plek blijft steken, past in de sterke vorm van 'WBA' in de laatste weken. West Brom pakte elf punten in de laatste vijf wedstrijden, mede door een zege op Manchester United en een remise tegen Liverpool.

De ploeg van trainer Darren Moore heeft nu 31 punten en is daarmee hekkensluiter af. Het gat met nummer zeventien Swansea, dat boven de degradatiestreep staat, is drie punten.

Southampton

Southampton leek het lot van West Brom alsnog te bezegelen. De 'Saints' stonden met 0-1 voor bij Everton door een doelpunt van Nathan Redmond na 56 minuten en bij die stand zou nummer negentien West Brom definitief degraderen.

Everton kwam in de zesde minuut van de blessuretijd, die vier minuten bedroeg, echter nog op gelijke hoogte. Een afstandsschot van Tom Davies belandde via de voet van Southampton-verdediger Wesley Hoedt, die de hele wedstrijd speelde, in het doel.

Bij Everton mocht Davy Klaassen weer eens zijn opwachting maken. De oud-Ajacied, die op 10 maart voor het laatst minuten maakte voor de 'Toffees', kwam tien minuten voor tijd het veld in voor aanvoerder Phil Jagielka. Door het puntenverlies van Everton is nummer zeven Burnley zeker van deelname aan Europees voetbal.

Southampton bezet momenteel de zeventiende plek met 33 punten, evenveel als nummer achttien Swansea en twee meer dan nummer negentien West Brom. Ook Huddersfield Town (35 punten) en West Ham United (38 punten) zijn nog niet zeker van lijfsbehoud.

Swansea

Swansea bewees zichzelf een slechte dienst door te verliezen bij Bournemouth. De ploeg van Mike van der Hoorn en Luciano Narsingh ging met 1-0 ten onder bij de formatie van Nathan Aké.

Ryan Fraser tekende na 37 minuten voor de enige treffer van de wedstrijd. Van der Hoorn stond 73 minuten in het veld bij Swansea, terwijl Narsingh het laatste kwartier mocht meedoen. Bij Bournemouth speelde Aké de hele wedstrijd.

Leicester City verloor met 0-2 van West Ham United en het Watford van Daryl Janmaat boekte een 2-1 zege op Newcastle United.

