Suarez 'verklapt' transfer Atlético-aanvaller Griezmann naar Barcelona

De aanvaller van Barcelona lijkt namelijk zijn mond voorbij te praten door Griezmann min of meer te verwelkomen in gesprek met de Uruguayaanse radiozender Radio Rincon.

"Ik ben er trots op dat de Barcelona-leiding spelers zoals Griezmann haalt. Een speler die al meerdere seizoenen op het hoogste niveau heeft gespeeld, veel brengt en altijd alles geeft in de wedstrijd. Hij is de leider van Atlético en dat is heel belangrijk", zei Suarez zaterdag volgens Franse en Spaanse media.

Barcelona zal diep in de buidel moeten tasten voor Griezmann, want de 27-jarige Fransman is de belangrijkste speler van Atlético en heeft bovendien nog een contract tot medio 2022 bij 'Los Colchoneros'.

Griezmann speelt al sinds 2014 voor Atlético en heeft sindsdien 206 officiële wedstrijden achter zijn naam staan. Met 27 doelpunten is hij dit seizoen bovendien clubtopscorer bij de Madrilenen.

Concurrentiestrijd

Hoewel de concurrentiestrijd in de voorhoede van Barcelona alleen maar toeneemt bij een eventuele transfer van Griezmann naar de kersverse kampioen van Spanje, juicht Suarez de komst van de 51-voudig international alleen maar toe.

"Hij is welkom hier, want hij komt niet om iemands plek in te pikken, maar om prijzen te winnen", benadrukte de 31-jarige Uruguayaan, die vorige zomer in de aanval al gezelschap kreeg van Ousmane Démbélé.

Griezmann kan zijn mogelijk laatste seizoen bij Atlético nog wel afsluiten met een prijs. De ploeg van trainer Diego Simeone speelt op 16 mei de Europa League-finale tegen Olympique Marseille.

