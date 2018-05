Turkse bond sluit Besiktas na verzuim jaar uit van bekervoetbal

Die wedstrijd werd 19 april na een uur gestaakt wegens rellen op de tribune. De resterende 32 minuten zouden donderdag achter gesloten deuren alsnog afgewerkt worden, maar Besiktas verzuimde zich in het Sükrü Saracoglu-stadion te melden.

In de return van de halve eindstrijd tussen de rivalen uit Istanbul ging het vorige maand mis op de tribunes. De arbitrage moest de immer beladen derby na bijna een uur vanwege ongeregeldheden staken bij een stand van 0-0.

Besiktas-trainer Senol Günes kreeg een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid en moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Zijn spelers, onder wie Ryan Babel en Jeremain Lens, vluchtten daarop naar de catacomben. Door alle gebeurtenissen had de grootmacht uit Istanbul donderdag geen zin meer om het restant in een leeg stadion uit te spelen.

Het Fenerbahçe van Vincent Janssen, dat de heenwedstrijd bij Besiktas met 2-2 gelijk had gespeeld, kreeg zodoende een reglementaire 3-0-overwinning toebedeeld en plaatste zich voor de finale tegen Akhisarspor.

Negenvoudig bekerwinnaar Besiktas won de Ziraat Türkiye Kupasi voor het laatst in 2011. Fenerbahçe won de twee edities die daarop volgden en was in 2016 nog verliezend finalist.