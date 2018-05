Vlaar rekent op nieuw contract en wil na carrière andere functie bij AZ

"Ik heb het gevoel dat we eruit gaan komen", zegt Vlaar, die eind 2015 op het oude nest terugkeerde, op de website van AZ. "Ik heb het naar mijn zin en ben op mijn plek."

De blessuregevoelige Vlaar beseft dat hij in de nadagen van zijn carrière zit en heeft niet meer de ambitie om een nieuw avontuur aan te gaan. Als het aan de West-Fries ligt, sluit hij zijn in Alkmaar begonnen loopbaan daar dus ook af. "Ik wil hier gewoon graag blijven."

"We hebben ook gesproken over een carrière na het voetbal. In welke rol dat zou zijn, weet ik nog niet", aldus de 32-voudig international van Oranje, die in 2005 zijn debuut maakte in het eerste elftal van AZ.

Stabiel

Nadat zijn contract bij het Engelse Aston Villa in de zomer van 2015 afliep, meldde Vlaar zich enkele maanden later in Alkmaar om aan het herstel van een knieblessure te werken. In december van dat jaar keerde hij definitief terug bij AZ.

De centrale verdediger groeide daarna naast steunpilaar in de defensie uit tot captain en voelt zich weer helemaal thuis bij de club die hij in de winterstop van het seizoen 2005/2006 verruilde voor Feyenoord.

Daarom ziet Vlaar het ook zitten om in de toekomst in een andere functie aan de slag te gaan in het AFAS Stadion. "Ik denk dat de club heel stabiel is en een duidelijke structuur heeft. Ik kan dus heel veel leren en ik denk dat ik ook zeker wat te bieden heb. Volgend seizoen gaan we kijken wat daarbij past."

Blessures

Vlaar sluit het seizoen met AZ zondag af tegen PEC Zwolle. Hoewel de Noord-Hollanders de derde plek in de Eredivisie al knap veiligstelden en ook de finale van de KNVB-beker haalden (0-3 verlies tegen Feyenoord), kijkt hij met gemengde gevoelens terug op zijn seizoen.

"Ik had het me natuurlijk anders voorgesteld", geeft hij toe. John van den Brom deed mede door blessureleed slechts dertien keer een beroep op Vlaar. "Ik had meer willen spelen en fitter willen zijn."

