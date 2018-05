Mourinho geeft 'B-keus' United veeg uit de pan na verlies bij Brighton

"Dit was gewoon niet goed genoeg", concludeerde Mourinho na de 1-0-nederlaag in Brighton waardoor Davy Pröpper, Jürgen Locadia en Tim Krul met de 'Seagulls' verzekerd zijn van nog een seizoen Premier League.

"De jongens die nu de kans kregen, haalden niet het gewenste niveau. En als dat gebeurt, wordt het voor de rest van het team moeilijk om naar behoren te presteren. Misschien begrijpt iedereen nu waarom anderen vaker spelen en krijg ik geen vragen meer waarom die, die of die niet vaker meedoet."

Mourinho wilde niet op namen ingaan, maar zijn kritiek lijkt vooral gericht op Marcus Rashford en Anthony Martial. De jonge aanvallers mochten starten in plaats van Romelu Lukaku en Alexis Sanchez, maar wisten de verwachtingen niet waar te maken in Brighton.

"Ik zal niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, want daarvoor ken ik ze te goed", sneerde Mourinho. "Maar ze hadden met hun basisplaats de mogelijkheid om te bewijzen dat de aanhoudende kritiek op mijn persoon gerechtvaardigd is."

"Waarom altijd Lukaku? Nou, hier heb je je antwoord. Waarom kies ik vaak voor dezelfde namen? Dat heb je vandaag kunnen zien. Misschien zijn we individueel helemaal niet zo goed als sommigen denken. En als je dan toch tweede weet te worden, is dat geweldig, of zelfs meer dan dat."

Tweede plek

United, dat al zeker is van een Champions League-ticket, ligt ondanks de misstap in Brighton nog altijd op koers voor de tweede plek achter stadgenoot Manchester City. Vier punten uit de laatste twee competitiewedstrijden volstaan daarvoor sowieso voor de 'Red Devils'.

Mourinho baalt ervan dat zijn spelers minder op die tweede plek gebrand lijken dan hijzelf. "Met name in de eerste helft was Brighton veel sterker en hongeriger dan wij. Zij speelden echt met passie. Ik heb mijn spelers helaas niet kunnen overtuigen van het belang van die vier punten, het leek wel of die tweede plek ze niets doet."

Pröpper was vrijdag de enige Nederlander die in actie kwam in het Falmer Stadium. Zijn teamgenoten Locadia en Krul bleven op de bank bij de thuisploeg, terwijl Daley Blind door Mourinho niet eens was meegenomen naar Brighton.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League