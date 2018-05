Veltman hoopt halverwege januari terug te keren van zware knieblessure

"Alles eerder is mooi meegenomen. 15 januari ben ik jarig, dus het zou fantastisch zijn als ik rond die datum weer minuten kan maken", zegt de 26-jarige Veltman vrijdag op de website van Ajax.

De aanvoerder van de Amsterdammers scheurde eind april in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (4-1) de voorste kruisband van zijn rechterknie af en werd deze week geopereerd in het Duitse Augsburg.

Veltman realiseert zich dat het herstel van zijn zware kwetsuur met kleine stapjes gaat. "Over een week of zes moet ik mijn knie weer 90 graden kunnen buigen en vervolgens moet ik krachttraining doen, fietsen en op één been stabiliseren. Daarna ga ik weer langzaam het veld op, maar dan zijn we al een paar maanden verder."

Vertrek

De blessure komt op een vervelend moment voor Veltman, die in verband werd gebracht met een zomerse transfer. De negentienvoudig Oranje-international speelt sinds 2012 in de hoofdmacht van Ajax en heeft al 151 competitieduels achter zijn naam staan, maar is momenteel niet bezig met een vertrek uit Amsterdam.

"Ik moet eerst gewoon wedstrijdfit worden. De trainer (Erik ten Hag, red.) weet wat ik kan, ik wil me terug in het elftal knokken en in de Johan Cruijff ArenA spelen."

Ondertussen hoopt Veltman het sportief teleurstellende seizoen 2017/2018, waarin Ajax zich niet plaatste voor een Europees hoofdtoernooi en opnieuw naast de landstitel greep, zo snel mogelijk te vergeten.

"Het was een heel roerig jaar met heel veel teleurstellingen en dan eindigt het ook nog met zo’n blessure. Het wordt een lang traject. Er zullen genoeg momenten komen dat ik denk: wat een shitzooi. Maar ik sta er positief in."