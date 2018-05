Yaya Touré (34) vertrekt na acht jaar bij Manchester City

Daarmee komt na acht jaar een einde aan de samenwerking tussen City en Touré, die in 2010 de overstap maakte van FC Barcelona en in totaal 315 wedstrijden speelde voor de 'Citizens'.

De 34-jarige Ivoriaan, die onder meer drie keer kampioen werd met City, kwam dit seizoen niet meer in de plannen voor van coach Josep Guardiola en werd slechts in zestien officiële wedstrijden ingezet.

"Dat neemt niet weg dat hij al die jaren een belangrijke speler is geweest", benadrukte Guardiola vrijdag op zijn persconferentie. "Manchester City is een grote club geworden dankzij spelers als Touré. Dat mogen we niet vergeten."

Uitzwaaiwedstrijd

Touré, die dit seizoen onder meer tegen Feyenoord in actie kwam in de Champions League, krijgt woensdag zijn afscheid in de laatste thuiswedstrijd van City dit seizoen. De koploper van de Premier League speelt dan in het Etihad Stadium tegen Brighton and Hove Albion.

Naast Barcelona (2007-2010) en Manchester City stond Touré in zijn loopbaan onder contract bij KSK Beveren (2001-2003), Metalurh Donetsk (2003-2005), Olympiakos (seizoen 2005/2006) en AS Monaco (seizoen 2006/2007).

Het is niet bekend of de 102-voudig international van Ivoorkust, die in 2011, 2012, 2013 en 2014 werd uitgeroepen tot Afrikaans voetballer van het jaar, nog op zoek gaat naar een nieuwe club.