Gerrard definitief aan de slag als manager van Rangers FC

"Het is voor mij een eer om trainer van Rangers te worden. Ik heb heel veel respect voor deze club. Ik kan niet wachten totdat we weer verder kunnen bouwen op de vele successen die deze club al heeft gehad", aldus Gerrard.

Rangers bezet momenteel de derde plaats in de Premier League en heeft daarmee virtueel een ticket voor de voorrondes van de Europa League in handen.

De 'Gers' werden afgelopen zondag nog met 5-0 afgestraft door de grote rivaal Celtic, dat daarmee voor de zevende keer op rij landskampioen werd.

Rangers nam na die pijnlijke nederlaag afscheid van hoofdcoach Graeme Murty, die in oktober op interim-basis het stokje had overgenomen van de ook al weggestuurde Pedro Caixinha.

Rangers is met 54 landstitels, nog altijd vijf meer dan Celtic, recordkampioen in Schotland. De laatste keer dat ze bovenaan eindigden was echter alweer zeven jaar geleden, in 2011.

Teruggezet

Rangers raakte daarna in financiële problemen en werd een jaar later drie divisies teruggezet. De club promoveerde twee jaar geleden naar het hoogste niveau.

Gerrard kwam als speler zeventien seizoenen uit voor Liverpool. Hij speelde van 1998 tot en met 2015 710 officiële wedstrijden op het middenveld van de 'Reds' en maakte daarin 186 doelpunten.

De 39-jarige Engelsman won met Liverpool onder meer de Champions League in 2005, de UEFA Cup in 2001 en tweemaal de FA Cup in 2001 en 2006.

Gerrard koos medio 2015 voor een avontuur in de Verenigde Staten, waar hij anderhalf jaar lang actief was voor Los Angeles Galaxy.

De 114-voudig international besloot in november 2016 zijn loopbaan te beëindigen, waarna hij drie maanden later als jeugdtrainer terugkeerde bij Liverpool, waar hij dit seizoen de beloften onder zijn hoede had.