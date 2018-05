Herstelde PSV'er Lozano kan tegen Groningen gooi naar topscorerstitel doen

“Hirving trainde vrijdagochtend gewoon met de groep mee", gaf trainer Phillip Cocu vrijdag op zijn persconferentie op trainingscomplex De Herdgang te kennen.

Lozano kopte PSV tegen ADO al snel op een 0-1 voorsprong, maar kwam bij de landing vervelend op zijn schouder terecht en moest zich niet veel later laten vervangen.

De Mexicaan kan tegen FC Groningen topscorer van de Eredivisie worden, maar dan moet hij wel Alireza Jahanbakhsh nog voorbijstreven. Die smaakmaker van AZ, die het zondag in eigen huis opneemt tegen PEC Zwolle, heeft een doelpunt meer gemaakt dan Lozano en ADO-spits Björn Johnsen.

"Uiteindelijk moet hij het natuurlijk zelf doen, maar we zijn nu in een situatie beland dat we hem wat meer ruimte kunnen geven. Mochten we hem als team kunnen helpen in zijn doel, zullen we dat niet nalaten", zei Cocu.

Arias

PSV moet het tegen FC Groningen wel stellen zonder de geschorste Santiago Arias en achter de namen van Marco van Ginkel en Luuk de Jong staat nog een vraagteken.

De Eindhovenaren maakten deze week een uitstapje naar Barcelona om in de Spaanse stad de vorige maand veroverde landstitel te vieren.

"Het was tijd voor andere dingen en omdat we iedereen mee wilden nemen op deze reis, hebben we ervoor gekozen tussen het de duels met ADO en Groningen weg te gaan. Een aantal jongens krijgt zondag na de wedstrijd direct vrij omdat ze zich op andere zaken moeten voorbereiden", aldus Cocu.

PSV verzekerde zich deze week ook van de komst van Nick Viergever. De verdediger komt na de zomer transfervrij over van rivaal Ajax.

"Wij zijn blij met zijn komst, hij voegt iets toe aan onze selectie. Het is een multifunctionele speler met de nodige ervaring", liet Cocu weten.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie