Van Boekel fluit Chinese topper tussen Shanghai SIPG en Beijing Goang

Van Boekel is de KNVB dankbaar dat hij de laatste speelronde in de Eredivisie (alle negen wedstrijden worden op zondag afgewerkt) mag overslaan.

"Een eindtoernooi zal ik nooit halen en dan is dit natuurlijk fantastisch om mee te maken. Ik ben nog nooit in China geweest", reageert hij op zijn uitverkiezing.

Van Boekel reist in zijn eentje af naar China en zal daar dus moeten samenwerken met grensrechters die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

"Ik hoop dat ze Engels spreken. Want mijn Chinees gaat niet verder dan 'ni hao'. Zo niet, dan komen we er ook wel uit. De taal van scheidsrechters is net als die van voetballers universeel", zegt hij.

Debuut

Van Boekel debuteerde op 14 mei 2004 als scheidsrechter in het betaald voetbal bij de wedstrijd tussen FC Dordrecht en TOP Oss (2-2).

De oud-profvoetballer had in de jaren daarop de leiding bij onder meer het duel om de Johan Cruijff Schaal van 2011 tussen Ajax en FC Twente (1-2) en bij de KNVB-bekerfinale van een jaar later tussen PSV en Heracles Almelo (3-0).

Van Boekel floot eveneens meerdere keren in de Europa League en voorrondes van de Champions League en heeft ook al de nodige interlands achter zijn naam staan.

Van Boekel is niet de eerste Nederlandse scheidsrechter die dit seizoen een uitstapje naar een buitenlandse competitie maakt. Begin februari leidde Danny Makkelie de degradatiekraker in de Saudi Premier League tussen Al-Ettifaq en Al-Fateh.

