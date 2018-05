Van der Vaart vervolgt loopbaan het liefst in Denemarken

"Het liefst blijf ik in Denemarken spelen, want ik heb het hier goed naar mijn zin", zegt Van der Vaart, die in Denemarken speelt omdat zijn vriendin Estavana Polman daar handbalt, vrijdag tegen De Telegraaf.

"Afgelopen maandag heb ik nog gespeeld met het tweede elftal. Dat wil ik zelf graag, omdat wedstrijden spelen het allermooiste is dat er bestaat. Daarom wil ik ook nog zeker een jaar lekker blijven ballen."

De 109-voudig international, die in de zomer van 2016 bij Midtjylland tekende en daar inmiddels op een zijspoor is beland, benadrukt wel dat hij nog geen keuze over zijn toekomst heeft gemaakt.

"Ik ga binnenkort eerst lekker op vakantie. Op dit moment houd ik alle opties open, maar een club in de zandbak of iets dergelijks staat niet op de planning."

Telstar

Eind april liet Jupiler League-club Telstar weten dat het Van der Vaart graag terug naar Nederland haalt. De oud-Ajacied groeide op in de regio en gaf eind 2016 al eens aan best open te staan voor een transfer naar de club uit Velsen-Zuid.

Tegenover De Telegraaf wil de oud-speler van Ajax, Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Real Betis niet ingaan op een eventuele overgang naar Telstar. "Wie weet", is het enige dat hij erover kwijt wil.

Van der Vaart had een teleurstellend jaar met weinig speeltijd bij Betis achter de rug toen hij bijna twee jaar geleden bij Midtjylland tekende. In Denemarken maakt hij de verwachtingen ook niet waar. Dit seizoen kwam hij pas tot twee invalbeurten.