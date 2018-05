Atlético-trainer Simeone kan geluk niet op met vierde Europese finale

"In zulke wedstrijden wordt geschiedenis geschreven. Ons nieuwe stadion moet een onneembare vesting zijn en dat wordt het door grote wedstrijden zoals deze te winnen", zei hij.

Simeone mocht niet op de bank plaatsnemen, omdat hij zich vorige week in Londen langs de lijn had misdragen tijdens de heenwedstrijd tegen Arsenal (1-1).

Hij ijsbeerde negentig minuten lang zenuwachtig en intens meelevend langs de lege stoeltjes van de vrijwel verlaten skybox, maar kon daarna uitbundig juichen terwijl hij met een Atlético-sjaal wapperde.

"Ik ben het gezicht van een groep hardwerkende mensen. Niemand ziet wat die iedere dag allemaal doen. Op bijzondere avonden als deze staan grote spelers op. Mijn team stond er vanavond weer."

2012

Simeone won in 2012 met Atlético de Europa League door in de finale de landgenoten van Athletic Bilbao eenvoudig met 3-0 te verslaan.

Vervolgens stond Simeone met de Madrileense club in 2014 en 2016 ook in de finale van de Champions League, maar steeds was stadgenoot Real daarin te sterk.

Atlético neemt het op 16 mei in Lyon in de finale van deze editie van de Europa League op tegen Olympique Marseille, dat over twee duels met 3-2 afrekende met Red Bull Salzburg.

Voor die tijd speelt Atlético in de Primera División eerst nog tegen Espanyol (thuis) en Getafe (thuis), waarin het de tweede plaats wil veiligstellen.