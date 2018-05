Salzburg fileert arbitrage na dubieuze treffer Marseille in halve finale EL

In de verlenging maakte Marseille-verdediger Rolando het cruciale uitdoelpunt voor de Fransen (2-1), maar hij scoorde nadat scheidsrechter Sergey Karasev ten onrechte een hoekschop had gegeven.

"We verdienden de finale. Het is moeilijk dit te accepteren, want het is iedere keer hetzelfde gekloot. De scheidsrechter eist van ons respect, maar heeft dat zelf niet", was doelman en aanvoerder Alexander Walke hard in zijn oordeel over de arbitrage.

Verdediger Stefan Lainer sprak woorden van gelijke strekking. "Dit is heel bitter, want het was absoluut geen corner. Heel vervelend dat na de heenwedstrijd opnieuw een dubieuze beslissing in ons nadeel wordt genomen", zei hij.

"Eén van de scheidsrechters had gewoon moeten zien dat het geen hoekschop was. We hebben een lange weg afgelegd en hebben het dit Europa League-seizoen uitstekend gedaan. We hadden meer verdiend, dus het doet veel pijn. Daar zullen we nu mee moeten omgaan."

Na negentig minuten was de stand in de Red Bull Arena 2-0 door goals van Amadou Haidara en Bouna Sarr (eigen doel), waarmee de Oostenrijkers de nederlaag uit het heenduel wegpoetsten. De treffer van Rolando werd ze fataal.

Videoarbitrage

Salzburg-trainer Marco Rose was eveneens niet te spreken over de arbitrale dwaling. "Ik vind het enorm sneu voor mijn spelers na dit ongelooflijke Europa League-seizoen. We waren zó dichtbij", zei hij.

"We zijn erin gefloten. Er zijn bij een wedstrijd zes of zeven scheidsrechters, maar waar zijn ze dan mee bezig? In de competitie gaat het ook zo. Nu waren er in beide wedstrijden tegen Marseille zulke beslissingen."

Het is niet de eerste keer deze week dat er veel kritiek op de scheidsrechter bij een cruciale Europese wedstrijd is. De clubleiding van AS Roma zei woensdag na de uitschakeling in de halve finales van de Champions League het onbegrijpelijk te vinden dat bij dergelijke duels nog geen videoarbitrage wordt gebruikt.

Garcia

Marseille-coach Rudi Garcia vond dat niet alleen Salzburg reden tot klagen over de scheidsrechter had. "Dan moeten we het er ook over hebben of Duje Caleta-Car (verdediger van Salzburg, red.) hands maakte of niet. Het was een duidelijke strafschop", zei hij.

"Maar we kunnen over alles discussiëren; of het hands was, of het een hoekschop was en of er een videoscheidsrechter moet komen bij Europese wedstrijden. Ik ben in ieder geval tevreden met het resultaat en vind dat we op basis van beide wedstrijden verdiend hebben gewonnen."

Aanvoerder Dimitri Payet, die die assist leverde bij het doelpunt van Marseille: "Het was een gekke wedstrijd. Het tekent het karakter van onze ploeg dat we alsnog scoorden en ik had niet in de gaten dat het een onterechte hoekschop was. We gaan ons nu voorbereiden op de finale, waarin we de underdog zijn."

De finale wordt op 16 mei gespeeld in het stadion van Olympique Lyon, waardoor Marseille niet ver hoeft te reizen. Atlético Madrid, dat donderdag Arsenal uitschakelde, is de tegenstander.