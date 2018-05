Sombere Wenger: 'Het doet pijn dat ik Arsenal zonder prijs verlaat'

De wedstrijd in Spanje (1-0 verlies) betekende voor de Fransman de laatste kans om zijn 22e en laatste seizoen bij de 'Gunners' succesvol af te sluiten. Door de nederlaag kan Arsenal bovendien deelname aan de Champions League vergeten.

"Het doet me pijn dat ik de club op deze manier verlaat. Het zal even duren voordat ik het te boven ben en daarna ga ik kijken naar mijn toekomstplannen", zei een sombere Wenger na de return in Estadio Wanda Metropolitano.

"Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld, net als mijn spelers. Het is heel frustrerend als je wordt uitgeschakeld terwijl je 180 minuten goed hebt gespeeld."

Door het 1-1 gelijkspel van vorige week in Londen moest Arsenal in Madrid scoren om de finale te halen, maar daar slaagde de ploeg van Wenger dus niet in. Atlético-spits Diego Costa maakte op slag van rust het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor de Engelsen het seizoen in mineur eindigen.

Kansen

Wenger had lange tijd het gevoel dat Arsenal de Europa League-finale zou gaan halen, want hij vond dat de dertienvoudig Engels kampioen prima voor de dag kwam in Spanje.

"Aan de kansen lag het niet. We hadden het in de heenwedstrijd al moeten beslissen en in de return hadden we voor rust ook veel mogelijkheden, maar het ging steeds mis in de eindfase", aldus de Fransman.

Mis ging het ook voor Arsenal-verdediger Laurent Koscielny, die uitviel met een achillespeesblessure en zeer waarschijnlijk het WK mist. "De eerste signalen zien er niet goed uit. Het lijkt erop dat de achillespees gescheurd is", zei Wenger daarover. De ernst van de blessure moet nog wel onderzocht worden.

Hoewel hij enorm baalt van de anticlimax na 22 jaar bij Arsenal, heeft Wenger er alle vertrouwen in dat zijn nog aan te stellen opvolger volgend seizoen iets moois kan neerzetten in Londen. "Deze ploeg zal terugkomen. De spelers hebben er de kwaliteit voor en met de juiste versterkingen in de zomer zullen ze zeker weer mee gaan doen."

Atlético neemt het op 16 mei in de finale op tegen Olympique Marseille. De Fransen sloegen donderdag op bezoek bij Red Bull Salzburg bij een 2-0 achterstand toe in de verlenging. De eindstrijd is in Lyon.