Ajacied Ziyech vindt dat hij in Nederland weinig meer te zoeken heeft

Ziyech liet eerder al doorschemeren dat hij toe is aan een stap hogerop, maar in een interview met het AD is hij donderdag zeer duidelijk. "Ik vind persoonlijk dat ik vrij weinig meer te zoeken heb in Nederland."

"Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Op een gegeven moment is het tijd om te gaan", zegt de spelmaker, die dit seizoen goed was voor negen treffers en veertien assists in de Eredivisie.

Ziyech werd door de supporters van Ajax zondag uitgeroepen tot beste speler van het seizoen, maar er waren dit jaar ook spreekkoren als "Ziyech rot op" te horen in de Johan Cruijff ArenA.

"Natuurlijk heb ik ook mindere wedstrijden gespeeld", erkent de Marokkaanse international. "Maar ik voel gewoon dat ik een trigger nodig heb in een andere omgeving."

Duw

Na de verloren wedstrijd tegen PSV kreeg Ziyech een duw van een boze supporter, nadat de spelersbus van Ajax werd opgewacht bij de ArenA. Dat incident heeft volgens Ziyech niet meegespeeld in zijn besluit om te willen vertrekken. "Nee, als dat niet was gebeurd, had ik er hetzelfde over gedacht."

Ziyech, die eerder voor sc Heerenveen en FC Twente speelde, heeft nog een contract tot medio 2021, maar verwacht dat Ajax meewerkt aan een transfer. "Ik zie het niet fout gaan. Toen ik hier kwam heb ik al gezegd dat ik na twee jaar eventueel verder wilde kijken."

"Ik heb daar nu ook met Marc (Overmars, directeur spelersbeleid, red.) over gesproken. Als alles klopt voor Ajax en voor mij, dan zie ik het niet stuklopen."

Ziyech speelt zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior (aftrap 14.30 uur) naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste duel voor Ajax. Mogelijk kan hij zich op het WK in de kijker spelen. In de poulefase van het toernooi in Rusland speelt Marokko tegen Iran, Portugal en Spanje.