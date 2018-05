Atlético Madrid en Olympique Marseille naar finale Europa League

Atletico won in eigen huis met 1-0 van Arsenal, nadat de heenwedstrijd vorige week in Londen in 1-1 was geëindigd. Het tijdperk van Arsène Wenger eindigt daardoor zonder grote prijs in zijn laatste seizoen. De Franse manager maakte onlangs bekend dat hij na 22 jaar vertrekt bij de Londense club.

Marseille kroop in Oostenrijk door het oog van de naald. Salzburg maakte de 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan, maar laat in de verlenging kwam Marseille op 2-1.

Atlético en Olympique staan op 16 mei tegenover elkaar in Lyon. De Spaanse ploeg won het toernooi in 2012 en 2010. In 2016 en 2014 verloor de tweede club van Madrid de finale van de Champions League van rivaal Real Madrid.

Olympique Marseille gaat op voor zijn tweede Europese beker, na winst van de eerste editie van de Champions League in 1992. De Franse club verloor in 2004 (tegen Valencia) en 1999 (tegen Parma) in de finale van de UEFA Cup, zoals de voorloper van de Europa League toen nog heette.

Costa

Arsenal verloor al vroeg in de wedstrijd tegen Atlético verdediger Laurent Koscielny. De 51-voudig international van Frankrijk ging zonder bal of tegenstander in de buurt naar de grond en moest kermend van de pijn en per brancard van het veld. Zijn deelname aan het WK in Rusland is ernstig in gevaar.

De hoogtepunten waren spaarzaam in het Wanda Metropolitano, waar de geschorste trainer Diego Simeone de wedstrijd vanaf de tribune bekeek. De bloedfanatieke Argentijn kon in de blessuretijd van de eerste helft juichen toen Diego Costa zijn ploeg op voorsprong zette.

De Spaanse spits werd door Antoine Griezmann in scoringspositie gebracht en schoot de bal over doelman David Ospina binnen.

In de tweede helft ging Arsenal op zoek naar de gelijkmaker, waarmee de ploeg een verlenging zou afdwingen. Maar Atlético-doelman Jan Oblak bleek niet te passeren.

Marseille

Ook bij de wedstrijd tussen Salzburg en Marseille was er aanvankelijk weinig spektakel te zien. Dat veranderde na tien minuten in de tweede helft, toen de Malinese middenvelder Amadou Haidara de thuisploeg op voorsprong punterde.

Zo'n tien minuten later was het opnieuw raak. Een inzet van Xavier Schlager zou naast zijn gegaan, maar doordat Marseille-verdediger Bouna Sarr de bal van richting veranderde, werd het toch een doelpunt.

Ook daarna was Salzburg de betere ploeg, maar gescoord werd er lange tijd niet meer. In de 116e minuut viel de verlossende treffer voor Marseille. Uit een ten onrechte toegekende hoekschop schoot verdediger Rolando op aangeven van Dimitri Payet zijn ploeg naar Lyon.

Salzburg eindigde de wedstrijd met tien man, omdat doelpuntenmaker Haidara nog zijn tweede gele kaart kreeg. Na afloop haalden woedende spelers en stafleden van de Oostenrijkse club verhaal bij de Russische arbiter Sergey Karasev, vanwege de onterechte hoekschop die fataal bleek voor de ploeg.