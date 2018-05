Doelman Delle en verdediger Alberto per direct uit selectie NEC

Eerste doelman Delle kreeg te horen dat Marco van Duin tijdens de play-offs onder de lat zou staan. De 28-jarige Fransman gaf aan zich niet op te kunnen laden voor een reserverol en heeft het trainingskamp van NEC in Mierlo donderdag verlaten.

Delle was de afgelopen twee seizoenen eerste keus bij NEC. De 31-jarige Van Duin speelde al ruim twee jaar geen officiële wedstrijd meer.

Alberto voldoet volgens de club uit Nijmegen "niet aan de fysiek gestelde normen". De 21-jarige verdediger kwam dit seizoen slechts tot zeven minuten in het eerste elftal.

Gemotiveerd

"Het is jammer dat het zo loopt met Joris en Suently, maar wij moeten de play-offs in met spelers die tot op het bot gemotiveerd zijn om deze tot een goed einde te brengen", zegt technisch directeur Remco Oversier op de website van NEC.

"Daar hebben we 100 procent focus voor nodig bij het hele team. Joris en Suently zullen dan ook de rest van dit seizoen geen deel meer uitmaken van de eerste selectie."

NEC degradeerde vorig jaar via de play-offs uit de Eredivisie. In de laatste speelronde van de huidige jaargang liep de ploeg directe promotie mis. Fortuna Sittard eindigde achter kampioen Jong Ajax op de tweede plaats en speelt volgens seizoen op het hoogste niveau.

FC Emmen

Middenvelder Jari Schuurman en aanvaller Mohamed Rayhi zijn niet meegereisd naar het trainingskamp omdat zij kampen met blessures. In de halve finale van de play-offs tegen FC Emmen hoopt de club uit Nijmegen wel te kunnen beschikken over aanvallers Sven Braken en Steeven Langil, die in Mierlo aan het herstel werken van hun blessures.

NEC speelt volgende week donderdag (Hemelvaartsdag, aftrap 14.30 uur) eerst uit tegen Emmen. De return in De Goffert begint zondag op hetzelfde tijdstip.

De winnaar van het tweeluik speelt in de finale waarschijnlijk tegen Sparta (als die ploeg als zeventiende eindigt in de Eredivsie) of SC Cambuur, mits die ploeg komende zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht een 4-1 voorsprong niet weggeeft.