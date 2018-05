Neuer hervat na maandenlang blessureleed groepstraining Bayern München

Neuer hoopt op tijd wedstrijdfit te zijn voor het WK in Rusland, dat op 14 juni begint. De 74-voudig international verdedigt met de 'Mannschaft' de wereldtitel die het team in 2014 in Brazilië wist te winnen.

De aanvoerder van Bayern en het Duitse elftal speelde dit seizoen slechts drie competitieduels. In september liep de 32-jarige Neuer voor de derde keer dat jaar een breukje in zijn voet op, waarna een moeizame en lange revalidatie volgde.

Hij keerde eind maart terug op het trainingsveld en volgde sindsdien een individueel herstelprogramma. Donderdag stond Neuer eindelijk weer tussen zijn collega's op het veld, al verscheen slechts een kleine groep op de training.

Bijna alle basisspelers die dinsdag in de return van de halve finale in de Champions League tegen Real Madrid niet verder kwamen dan 2-2 lieten zich niet buiten zien. In die wedstrijd maakte Neuers vervanger Sven Ulreich een enorme blunder bij het tweede doelpunt van de Spanjaarden.

Robben

Arjen Robben was donderdag wel aanwezig op de training. De aanvaller werkte individueel aan het herstel van een spierblessure, die hem in Madrid aan de kant hield.

Neuer hoopt dit seizoen nog in actie te komen voor Bayern München. De Duitse kampioen speelt nog drie wedstrijden: tegen 1. FC Köln (zaterdag), VfB Stuttgart (12 mei) en de Duitse bekerfinale op 19 mei tegen Eintracht Frankfurt.

Het WK begint voor Duitsland op 17 juni met een wedstrijd tegen Mexico. Daarna volgen groepswedstrijden tegen Zweden en Zuid-Korea.