Manchester United-manager Mourinho wil Blind niet kwijt

"Hij en Matteo (Darmian, red.) maken deel uit van mijn plannen voor volgend seizoen. Ik wil ze niet verkopen", liet Mourinho donderdag op zijn persconferentie weten.

Blind kwam dit seizoen vooralsnog tot slechts zes competitiewedstrijden. Hij had in augustus drie basisplaatsen, maar moest zich sindsdien met drie korte invalbeurten tevredenstellen.

De 28-jarige oud-Ajacied stond begin dit jaar door een blessure ook zo'n drie maanden aan de kant. Hij mocht onlangs tegen Bournemouth weer tien minuten meedoen.

Hoewel Blind een bijrol heeft, besloot Manchester United toch de optie in zijn aflopende contract te lichten. Hij ligt daardoor tot medio 2019 vast bij de Engelse topclub.

"Als een speler ongelukkig is, weg wil en we krijgen een goed bod binnen, dan zullen we daarover praten. Maar ik wil Daley en Matteo behouden", aldus Mourinho.

Fellaini

Mourinho rekent er ook op dat Marouane Fellaini blijft. De Belgische middenvelder beschikt nog wel over een aflopend contract en weigert die vooralsnog te verlengen.

"We willen zijn contract verlengen. Het is aan hem om ja of nee te zeggen. Hij is belangrijk, het is een speler waar ik van houd."

Manchester United gaat vrijdag op bezoek bij Brighton & Hove Albion en is bij een overwinning verzekerd van de tweede plaats in de Premier League.

De 'Red Devils' moeten het daarin stellen zonder topschutter Romelu Lukaku. De Belgische spits heeft een enkelblessure overgehouden aan de gewonnen topper afgelopen weekeinde tegen Arsenal (2-1).

Mourinho vreest dat Lukaku meer wedstrijden moet missen, maar hij denkt wel een beroep op hem te kunnen doen in de finale van de FA Cup tegen Chelsea op 19 mei.

"Dat ziet er wel positief uit. Maar we moeten meer scans afwachten om precies te weten hoe erg het is en wanneer hij weer kan meedoen."

