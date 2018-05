Europese competities tegen plannen Infantino voor twee nieuwe toernooien

De belangenvereniging ziet niets in een uitgebreide versie van het WK voor clubteams en de komst van een mini-WK met acht toplanden in plaats van de Confederations Cup.

Het zijn de eerste protesten tegen Infantino's plannen die, zo beweert hij, ondersteund worden door een groep nog niet nader genoemde investeerders.

"Dit proces herinnert me aan de manier waarop de 'oude FIFA' handelde. Ik dacht dat we dat achter ons gelaten hadden", reageerde Lars-Christer Olsson donderdag namens de verenigde topcompetities.

"We hebben hier opnieuw te maken met een gebrek aan transparantie. Ons wordt niets gevraagd. Het is een manier om een beslissing erdoor te drukken over een plan voor 12 jaar met tal van onzekerheden en een gebrek aan uitleg."

WK

Infantino zelf vertelde donderdag in Sochi in aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin en andere officials dat Rusland "absoluut klaar" is om als gastheer te fungeren voor het WK dat op 14 juni begint.

"Rusland is absoluut klaar om de wereld te ontvangen, om een zomer vol festiviteiten in dit prachtige land te vieren. 99 procent van het werk is gedaan, het gaat nu nog om details."

Poetin had Infantino in een persoonlijk onderhoud laten weten dat Rusland er alles aan zal doen om het mondiale eindtoernooi aan de hoogste eisen te laten voldoen.

Zorgen zijn er slechts over de staat van de nationale ploeg. Rusland was ten tijde van de loting in december zelfs het laagst gerangschikte land van alle deelnemers.

"We hopen dat onze spelers alles zullen geven. En dat ze het wilskrachtige en compromisloze voetbal laten zien waar de fans hier van houden", aldus Poetin.