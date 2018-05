'Strijdvaardig' Pure Energie vijf jaar langer hoofdsponsor FC Twente

"Juist nu blijven we achter FC Twente staan. Natuurlijk doet de degradatie ons allen pijn, maar die pijn sloeg bij ons heel snel om in strijdvaardigheid", zegt Marcel Bovenmars, directeur van Pure Energie.

"We blijven als een blok achter FC Twente staan, juist om ervoor te zorgen dat de club snel weer terugkeert in de Eredivisie. Mocht dat onverhoopt niet lukken na een jaar, ook dan blijven wij. We proberen hiermee onze bijdrage te leveren aan het terugbrengen van de trots in onze regio. En hopen dat anderen ons voorbeeld volgen."

Erik Velderman, algemeen directeur van Twente, had de langere samenwerking met de hoofdsponsor maandag al aangekondigd op een persconferentie. Hij is vanzelfsprekend blij met het vertrouwen van het bedrijf in de club.

"Dit is een meer dan fantastisch gebaar", zegt de bestuurder. "Pure Energie heeft de daad bij het woord gevoegd, en zelfs meer dan dat. Het is inmiddels de tweede keer in twee seizoenen dat Pure Energie een zeer krachtig signaal afgeeft in een voor FC Twente moeilijke periode."

Budget

Velderman had maandag al bekendgemaakt dat het budget van het gedegradeerde Twente van 30 miljoen euro naar 18 tot 20 miljoen euro daalt. De Enschedeërs hebben daarmee nog altijd een veel hogere begroting dan alle andere clubs uit de Eerste Divisie.

FC Twente gaat verder zonder Jan van Halst, want de commercieel directeur maakte dinsdag bekend te vertrekken uit de Grolsch Veste. "Dit seizoen doet mij ook vreselijk veel pijn en daar voel ik mij medeverantwoordelijk voor", zei hij.

In de laatste speelronde van de Eredivisie speelt het Twente van interim-trainer Marino Pusic zondag om 14.30 uur nog thuis tegen NAC Breda, dat praktisch veilig is in de strijd tegen degradatie.