Nederlander Dilrosun verruilt Manchester City voor Hertha BSC

Dilrosun beschikt over een aflopende verbintenis bij Manchester City, dat hem drie jaar geleden uit de jeugdopleiding van Ajax wegplukte.

De negentienjarige buitenspeler maakte echter nooit zijn debuut in het eerste elftal van de Engelse landskampioen en behoorde ook geen enkele keer tot de wedstrijdselectie van manager Josep Guardiola.

Dilrosun kwam dit seizoen tot 27 wedstrijden voor het onder 23-elftal, waarin hij één doelpunt maakte en acht assists leverde.

Concurrentie

Directeur Michael Preetz van Hertha BSC is verheugd met de komst van Dilrosun en voorspelt hem een mooie toekomst in het Olympiastadion in Berlijn.

"Wij hebben hem al een hele tijd in het vizier en hebben zijn ontwikkeling nauwlettend gevolgd. Hij is bij Ajax en Manchester City technisch en tactisch op een hoog niveau opgeleid, is snel en fysiek sterk. We zijn ontzettend blij dat wij hem ondanks serieuze concurrentie naar Hertha BSC hebben kunnen halen."

Dilrosun zou ook in de concrete belangstelling van Benfica, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Valencia en Juventus hebben gestaan.

De jeugdinternational wordt bij Hertha BSC ploeggenoot van Karim Rekik, die in het verleden ook actief was voor Manchester City.