Alle zomertransfers in de Eredivisie

ADO Den Haag

Nieuw: Thomas Meissner (Willem II, was verhuurd)

Weg: Tyronne Ebuehi (Benfica), Edouard Duplan (nog niet bekend), Ricardo Kishna (Lazio, was gehuurd)

Ajax

Nieuw: Zakaria Labyad (Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen), Perr Schuurs (Fortuna Sittard, was verhuurd), Zakaria El Azzouzi (Excelsior, was verhuurd)

Weg: Mitchell Dijks (Bologna), Konstantinos Lamprou (nog niet bekend), Nick Viergever (PSV), Norbert Alblas (nog niet bekend), Zian Flemming (PEC Zwolle), Vince Gino Dekker (AZ), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen)

AZ

Nieuw: Levi Opdam (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Jop van der Linden (Willem II, was verhuurd), Fred Friday (Sparta, was verhuurd), Ben Rienstra (Willem II, was verhuurd), Dabney dos Santos (Sparta, was verhuurd), Vince Gino Dekker (Ajax)

Weg: Gino Coutinho (nog niet bekend), Marko Vejinovic (Feyenoord, was gehuurd), Ricardo van Rhijn (Club Brugge, was gehuurd), Joris van Overeem (FC Utrecht)

FC Emmen

Nieuw:

Weg: Willem Huizing (Harkemase Boys), Joris Voest (Harkemase Boys), Omran Haydary (FC Dordrecht), Josimar Lima (nog niet bekend), Emil Bijlsma (nog niet bekend), Mario Bilate (nog niet bekend), Youri Loen (nog niet bekend), Norair Aslanyan (nog niet bekend), Henk Bos (nog niet bekend), Peter van der Vlag (pensioen)

Excelsior

Nieuw: Jerdy Schouten (Telstar)

Weg: Ögmundur Kristinsson (nog niet bekend), Mike Havekotte (nog niet bekend), Khalid Karami (Vitesse), Hicham Faik (Zulte Waregem), Shane O'Neill (nog niet bekend), Theo Zwarthoed (nog niet bekend), Kevin Vermeulen (nog niet bekend), Stanley Elbers (nog niet bekend), Milan Massop (Waasland-Beveren), Zakaria El Azzouzi (Ajax, was gehuurd), Levi García (nog niet bekend, was gehuurd van AZ), Jordy de Wijs (PSV, was gehuurd), Wout Faes (Anderlecht, was gehuurd)

Feyenoord

Nieuw: Yassin Ayoub (FC Utrecht), Jari Schuurman (NEC, was verhuurd), Kenneth Vermeer (Club Brugge, was verhuurd), Marko Vejinovic (AZ, was verhuurd), Mo El Hankouri (Willem II, was verhuurd)

Weg: Kevin Diks (Fiorentina, was gehuurd), Miquel Nelom (nog niet bekend, was verhuurd aan Sparta), Gustavo Hamer (PEC Zwolle, was verhuurd aan FC Dordrecht), Simon Gustafson (FC Utrecht, was verhuurd aan Roda JC)

Fortuna Sittard

Nieuw: Mickaël Malsa (Platanias FC, was verhuurd)

Weg: Dries Sadikki (Willem II), Perr Schuurs (Ajax, was gehuurd)

De Graafschap

Nieuw: Jordy Thomassen (Helmond Sport)

Weg: Tim Receveur (nog niet bekend), Kevin van Diermen (nog niet bekend), Andy Driver (nog niet bekend), Rannick Schoop (nog niet bekend), Tim Keurntjes (nog niet bekend), Daryl van Mieghem (Heracles Almelo, was gehuurd), Sjoerd Ars (Fortuna Sittard, was gehuurd), Tarik Tissoudali (Le Havre AC, was gehuurd)

FC Groningen

Nieuw: Ritsu Doan (Gamba Osaka), Ahmad Mendes Moreira (Kozakken Boys), Ruben Jenssen (FC Kaiserslautern, was verhuurd)

Weg: Yoëll van Nieff (nog niet bekend), Kasper Larsen (nog niet bekend)

sc Heerenveen

Nieuw:

Weg: Wouter van der Steen (nog niet bekend), Robert van Koesveld (nog niet bekend), Reza Ghoochannejhad (nog niet bekend), Caner Cavlan (nog niet bekend), Martin Ödegaard (Real Madrid Castilla, was gehuurd), Martin Hansen (FC Ingolstadt, was gehuurd)

Heracles Almelo

Nieuw: Janis Blaswich (Borussia Mönchengladbach), Daryl van Mieghem (De Graafschap, was verhuurd), Tarik Kada (FC Eindhoven, was verhuurd)

Weg: Bram Castro (KV Mechelen), Roland Baas (nog niet bekend), Gor Agbaljan (nog niet bekend), Renze Fij (nog niet bekend), Kai Huisman (nog niet bekend), Jaroslav Navratil (nog niet bekend), Paul Gladon (Wolverhampton Wanderers FC, was gehuurd)

NAC Breda

Nieuw: Grad Damen (Helmond Sport, was verhuurd), Vinnie Vermeer (SV TEC, was verhuurd)

Weg: Bradley Vliet (nog niet bekend), Feyo Glim (Koninklijke HFC), Chiró N'Toko (nog niet bekend), Manu García (Manchester City, was gehuurd), Thierry Ambrose (Manchester City, was gehuurd), Umar Sadiq (AS Roma, was gehuurd), Paolo Fernandes (Manchester City, was gehuurd), Thomas Agyepong (Manchester City, was gehuurd), Pablo Marí (Manchester City, was gehuurd), Angeliño (Manchester City, was gehuurd)

PEC Zwolle

Nieuw: Zian Flemming (Ajax), Gustavo Hamer (Feyenoord, was verhuurd aan FC Dordrecht), Ted van de Pavert (NEC, was verhuurd), Anass Achahbar (NEC, was verhuurd), Josef Kvida (Almere City, was verhuurd)

Weg: Philippe Sandler (Manchester City), Mustafa Saymak (nog niet bekend), Stef Nijland (nog niet bekend), Youness Mohktar (nog niet bekend), Athanasios Karagounis (nog niet bekend), Queensy Menig (FC Nantes, was gehuurd)



PSV

Nieuw: Nick Viergever (Ajax), Lars Unnerstall (VVV-Venlo, wordt verhuurd aan VVV-Venlo), Jordy de Wijs (Excelsior, was verhuurd), Hidde Jurjus (Roda JC, was verhuurd), Damian van Bruggen (VVV-Venlo, was verhuurd)

Weg: Marco van Ginkel (Chelsea, was gehuurd)

FC Utrecht

Nieuw: Maarten Paes (NEC), Joris van Overeem (AZ), Simon Gustafson (Feyenoord), Leon Guwara (Werder Bremen)

Weg: Zakaria Labyad (Ajax), Chris David (nog niet bekend), Yassin Ayoub (Feyenoord), Jean-Christophe Bahebeck (Paris Saint-Germain, was gehuurd), Mateusz Klich (Leeds, was gehuurd)

Vitesse

Nieuw: Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich)

Weg: Michael Törnes (nog niet bekend), Luc Castaignos (Sporting Lissabon, was gehuurd) Matt Miazga (Chelsea, was gehuurd), Mason Mount (Chelsea, was gehuurd), Fankaty Dabo (Chelsea, was gehuurd)

VVV-Venlo

Nieuw :

Weg: Damian van Bruggen (PSV, was gehuurd), Lennart Thy (Werder Bremen, was gehuurd), Emil Riis (Derby County, was gehuurd)