Liverpool bereikt eerste CL-finale sinds 2007 ondanks verlies in Rome

In de heenwedstrijd van vorige week had Liverpool zich al een uitstekende uitgangspositie verschaft door met 5-2 te winnen. Die ruime marge was in de doelpuntrijke return net genoeg, mede doordat Roma vele kansen niet afmaakte.

Liverpool stond bij rust met 1-2 voor dankzij treffers van Sadio Mané en Georginio Wijnaldum, die zijn eerste uitdoelpunt maakte in dienst van een Engelse club. De Premier League-formatie kwam daardoor op 46 doelpunten dit Champions League-seizoen, een aantal dat geen enkele club ooit haalde.

Roma had dankzij een clownesk eigen doelpunt van James Milner voor rust al gescoord en kwam na 52 minuten spelen ook op gelijk hoogte via Edin Dzeko. Roma had daarna nog drie treffers nodig om een verlenging af te dwingen, maar kwam door twee goals van Radja Nainggolan in de laatste vijf minuten één treffer tekort.



In de finale op 26 mei in het Oekraïnse Kiev neemt Liverpool het op tegen Real Madrid, dat dinsdagavond afrekende met Bayern München. De 'Reds', die de Champions League in 2005 wonnen, stond in 2007 voor het laatst in de finale van het miljoenenbal.

Comeback

AS Roma voegde zich bij de laatste vier door tegen FC Barcelona een 4-1 achterstand uit de heenwedstrijd weg te werken en dus was Liverpool gewaarschuwd voor het treffen in Rome.

De thuisploeg toonde ook direct zijn aanvallende intenties, maar het waren de bezoekers die binnen tien minuten op voorsprong kwamen nadat Radja Nainggolan de bal op knullige wijze in de voeten van Roberto Firmino speelde. De aanvaller vond Mané aan de linkerkant en die rondde eenvoudig af.

AS Roma leek even aangeslagen, maar kwam enkele minuten na de openingstreffer al op gelijke hoogte en mocht daar vooral Dejan Lovren dankbaar voor zijn. De verdediger schoot de bal bij het uitverdedigen hard tegen het hoofd van teamgenoot Milner en die kopte de bal zo op bizarre wijze in eigen doel.

Daarmee was het doelpuntenfestijn nog niet voorbij, want Wijnaldum bracht Liverpool na 25 minuten weer op voorsprong. De middenvelder kopte op randje buitenspel van dichtbij binnen en werd zo de eerste Nederlander die tot scoren komt in een halve finale van de Champions League sinds Arjen Robben in 2013.

Stephan El Sharaawy was tien minuten voor rust nog dicht bij een nieuwe gelijkmaker, maar zijn bekeken schot belandde buiten bereik van doelman Loris Karius op de paal.

Kansen

Hoewel Roma halverwege nog vier doelpunten moest maken om een verlenging af te dwingen, was de moed nog niet in de schoenen gezakt bij de Romeinen. De thuisploeg kreeg diverse kansen en kwam na 52 minuten al op gelijke hoogte nadat Dzeko een rebound benutte.

Die gelijkmaker bleek het startsein van een kansenregen aan de kant van Roma, dat echter niet zorgvuldig genoed omging met de kansen om de leiding in de wedstrijd te pakken. Invaller Cengiz Ünder stuitte na een geweldige pass van Daniele de Rossi van dichtbij op Karius, terwijl Dzeko een kopbal en schot niet tussen de palen kreeg.

Roma hoopte na 65 minuten nog wel op een strafschop nadat El Shaarawy van dichtbij tegen de handen van Trent Alexander-Arnold schoot, maar het ontging scheidsrechter Damir Skomina.

Liverpool kwam zelf nog zelden voor het vijandelijke doel, maar leek door het missen van kansen door Roma een spannende slotfase bespaard te blijven. Nainggolan bracht de spanning vier minuten voor tijd echter terug met een fraai afstandsschot en maakte in blessuretijd zelfs nog de 4-2 door een strafschop te benutten na hands van invaller Ragnar Klaven, maar vlak na de aftrap van Liverpool floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.