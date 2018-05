Wenger weet zeker dat Arsenal defensie Atlético kan doorbreken

Atlético incasseerde dit kalenderjaar in thuiswedstrijden slechts drie treffers en Wenger zelf sprak vorige week na het heenduel van "het slechtst denkbare resultaat", maar de Fransman wil niet wanhopen.

"De goede reeks van Atlético in thuiswedstrijden moet een keer ophouden", aldus Wenger op zijn persconferentie. "In de eerste wedstrijd waren de beste kansen voor ons en daar willen we nu weer voor zorgen. We moeten gewoon dezelfde inzet laten zien en ons niet bezighouden met waar we spelen."

Arsenal stond vorige week bijna de hele wedstrijd met een man meer op het veld en had vaker dan één keer kunnen scoren, maar door een doelpunt van Antoine Griezmann vlak voor tijd vertrok Atlético met een gelijkspel uit Londen.

Wenger weet dan ook wat zijn ploeg te wachten staat in Madrid. "We hebben een duidelijk strijdplan voor ogen, al is dat nog afhankelijk van hoe Atlético voor de dag komt. Het is in ieder geval duidelijk dat we moeten scoren. Verder moeten we positief blijven over onze kansen."

Afscheid

Succes in de Europa League is belangrijk voor Wenger, want het is de laatste kans dit seizoen om zijn periode van 22 jaar bij Arsenal met een prijs af te sluiten. De Fransman denkt dat hij in staat is om zijn ploeg de Europa League en daarmee een Champions League-ticket te bezorgen.

"Ik wil hier straks de deur uit lopen met het gevoel dat ik tot de laatste dag al mijn energie in Arsenal heb gestoken", aldus Wenger. "Na dit seizoen ga ik nadenken over een nieuwe club, maar nu wil ik mijn mooie periode bij deze club goed afsluiten."

De return tussen Atletico en Arsenal begint donderdag om 21.05 uur. De andere halve finale gaat tussen Red Bull Salzburg en Olympique Marseille, dat een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigt.