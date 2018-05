PSV neemt Viergever transfervrij over van Ajax

Viergever beschikte bij Ajax over een aflopende verbintenis en maakt zodoende transfervrij de overstap naar PSV, waar hij een contract heeft getekend tot medio 2022.

"Het is een bijzondere transfer natuurlijk, maar ik ben blij om hier bij de kampioen van Nederland te zijn", zegt Viergever op de website van PSV, dat op 15 april door een 3-0 zege op Ajax de landstitel pakte.

De drievoudig Oranje-international had in eerste instantie zijn pijlen gericht op een club in het buitenland, maar koos na een gesprek met technisch manager Marcel Brands alsnog voor de kersverse kampioen.

"Ik was vereerd door de interesse en uit de gesprekken met PSV sprak ontzettend veel vertrouwen. Ik ben blij hier te zijn en ga er alles aan doen om mezelf zo snel mogelijk hier thuis te voelen."

Schalke 04

Door zijn transfer naar Eindhoven komt na vier jaar een einde aan de periode van Viergever bij Ajax, dat de geboren Zuid-Hollander in 2014 overnam van AZ. Hij speelde in totaal 118 wedstrijden voor de Amsterdammers, maar pakte in vier seizoenen geen enkele prijs.

Viergever had vorig jaar wel een cruciale bijdrage aan het succes van Ajax in de Europa League door in de verlenging van de return tegen Schalke 04 in de kwartfinales tot scoren te komen. 

De ploeg van toenmalig trainer Peter Bosz had aan de uiteindelijke 3-2 nederlaag in Gelsenkirchen genoeg om ten koste van de Duitsers de halve finales te bereiken. Viergever haalde met Ajax zelfs de eindstrijd, maar mocht door een schorsing niet in actie komen tegen Manchester United (0-2 verlies)

AZ

PSV is de vierde club in de loopbaan van Viergever, die zijn carrière in 2008 begon bij Sparta Rotterdam en twee jaar later overstapte naar AZ, waarmee hij in 2013 de KNVB-beker won.

Bij de Alkmaarders had de multifunctionele verdediger een vaste basisplaats¬†en na twee jaar dwong hij ook een plek af in het Nederlands elftal. Viergever maakte¬†op 15 augustus 2012 tegen Belgi√ę (4-2 verlies)¬†zijn debuut voor Oranje, maar¬†speelde sindsdien nog maar twee interlands.

In 2014 stapte Viergever¬†zogezegd over naar Ajax, waar hij de eerste jaren aan speeltijd geen gebrek had. Mede door blessureleed speelde hij dit seizoen echter slechts negentien offici√ęle wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij twee keer scoorde.

Viergever kwam op 18 november 2017 tegen NAC Breda (0-8 zege) voor het laatst in actie in de hoofdmacht en heeft daarmee zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die al zeker is van de tweede plek in de Eredivisie, sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Excelsior.

