PEC Zwolle contracteert talenten Flemming (Ajax) en Hamer (Feyenoord)

Flemming en Hamer tekenen voor drie jaar in het MAC³Park. Beide middenvelders hadden nog een contract tot de zomer van 2019 bij hun clubs. Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die PEC betaalt.

De 19-jarige Flemming werd dit seizoen kampioen met Jong Ajax in de Jupiler League. In 25 duels maakte hij zes goals.

"PEC Zwolle is voor mij een juiste stap in mijn carrière", zegt Flemming op de website van zijn nieuwe club. "Ik heb er alle vertrouwen in dat ik bij deze mooie club, die bekend staat om verzorgd en attractief voetbal, de kans krijg mezelf verder te ontwikkelen. Daarnaast is spelen in de Eredivisie een prachtige uitdaging voor mij."

Technisch directeur Gerard Nijkamp verwacht dat Flemming direct een toegevoegde waarde is voor de selectie van PEC. "Met Zian halen we een speler binnenboord die uit het juiste hout is gesneden, afkomstig uit de vruchtbare jeugdopleiding van Ajax."

"Hij is een voetballer die vooropgaat in de strijd en over technische bagage beschikt. Daarnaast is het een dynamische middenvelder, die fysiek sterk is en zich aanvallend ook laat gelden."

Hamer

Hamer speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Dordrecht in de Jupiler League. PEC Zwolle had de 20-jarige middenvelder al langer op het oog.

"Hij past in ons plaatje van de manier van spelen zoals wij dat graag zien", vertelt Nijkamp. "Na zijn periode in de jeugd bij Feyenoord heeft hij zich dit seizoen nadrukkelijk laten zien in de Jupiler League."

In 34 wedstrijden voor de 'Schapenkoppen' scoorde Hamer driemaal. "In Dordrecht heeft hij veel ervaring opgedaan en met die ploeg speelt hij nu in de play-offs. De logische vervolgstap voor hem is nu de Eredivisie", zegt de technisch directeur.

Hamer kijkt ernaar uit om voor de ploeg van trainer John van 't Schip te gaan spelen. "Ik ben hartstikke blij dat PEC Zwolle voor mij heeft gekozen. Het spreekt voor zich dat ik nu al ontzettend veel zin heb in het nieuwe seizoen."

"Ik ga dan ook mijn uiterste best doen om mij voor de volle honderd procent in te zetten voor deze nieuwe club", aldus Hamer.

PEC Zwolle speelt zondag (aftrap 14.30 uur) uit tegen AZ de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. Daarin hoopt de huidige nummer acht van de Eredivisie een plek in de play-offs om Europees voetbal af te dwingen. De nummers vijf tot en met acht nemen daar aan deel.

