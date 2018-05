Ziyech geeft toe dat kritiek Ajax-fans aankwam als een dreun

"De kritieken op mij als persoon kwamen aan als een dreun", zegt de 25-jarige Ziyech op de website van Ajax. "Als het één keertje gebeurt, denk je: vergeet het. Na een tweede keer misschien ook nog wel, maar het hield aan."

Ziyech werd dit seizoen bij meerdere thuisduels door een deel van de Ajax-fans uitgefloten. In interviews na die wedstrijden zei hij nog dat die kritiek hem niets deed. Na de 3-0 nederlaag tegen PSV kreeg Ziyech een duw van een boze fan toen de spelersbus van Ajax werd opgewacht door een groep supporters.

Zondag, na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen (3-0 tegen AZ), werd Ziyech tot zijn eigen verrassing door de supporters tot Ajacied van het jaar verkozen.

"We weten allemaal dat ik niet altijd met gejuich ben ontvangen in de ArenA. Dat ik toch ben verkozen tot speler van het jaar had ik dus nooit verwacht", aldus de international van Marokko.

Buitenland

Eind augustus 2016 betaalde Ajax zo'n 11 miljoen euro om Ziyech over te nemen van FC Twente. Hoewel het contract van de spelmaker nog loopt tot en met de zomer van 2021, lijkt een vertrek aanstaande.

Ziyech, die meerdere malen liet doorschemeren de stap naar het buitenland te willen maken, denkt het liefst terug aan de positieve momenten van zijn twee jaar in Amsterdam, waarin de club geen prijzen wist te winnen.

"Ik denk aan de dagen waarop alle ingrediënten aanwezig waren: dat je je gelukkig voelt, dat er lol is in het team, dat de sfeer op de club goed is en dat je familie in de buurt is om er voor je te zijn", zegt hij.

"Het gaat steeds beter en ik voel me goed. Ik maak grappen in de kleedkamer zoals ik altijd heb gedaan. Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar kunnen lachen. Ik ben altijd wel bezig met kattenkwaad uithalen."

Ziyech speelt zondag in de uitwedstrijd tegen Excelsior (aftrap 14.30 uur) mogelijk zijn laatste duel voor Ajax. Daarna richt hij zich op het WK met Marokko, dat in de poulefase tegen Iran, Portugal en Spanje speelt.

