Real voor derde keer op rij naar CL-finale na blunder Bayern-doelman Ulreich

Door een snelle goal van Joshua Kimmich mocht Bayern meteen hopen in de return, maar na elf minuten maakte Karim Benzema al gelijk. Vlak na rust volgde de enorme fout van Ulreich, waardoor de Franse spits opnieuw scoorde voor Real.

James Rodríguez tekende namens Bayern voor de 2-2, waardoor het nog heel spannend werd. Bayern kwam tot een slotoffensief, maar de beslissende en op basis van twee wedstrijden verdiende goal bleef uit voor de Duitsers.

Tegenstander van Real in de eindstrijd, die 26 mei op het programma staat, wordt Liverpool of AS Roma. De Engelsen hebben de beste papieren na de 5-2 zege vorige week op Anfield. De return in Stadio Olimpico begint woensdag om 20.45 uur.

Liverpool jaagt op de eerste finaleplaats in elf jaar, terwijl Real deze eeuw al vijf keer eerder in de eindstrijd stond en die werden allemaal gewonnen. Eind deze maand kan de 'Koninklijke' zich in Kiev voor de dertiende keer in de historie kronen tot de beste club van Europa.

Hands

Door de zege in München kon Real met vertrouwen toewerken naar de return, maar amper begonnen aan de wedstrijd waren er al problemen voor de Spanjaarden. Zonder Arjen Robben, die in in Bernabéu geblesseerd toekeek, schoot Bayern uit de startblokken en na drie minuten was het al 0-1. Via Thomas Müller en Corentin Tolisso kwam de bal bij Kimmich, die net als in de Allianz Arena de score opende.

De ploeg van Zidane herstelde zich snel. Benzema, verrassend opgenomen in de basisploeg, kopte in de elfde minuut een voorzet van Marcelo in de korte hoek langs Ulreich (1-1).

Er volgden kansjes Marcelo en Cristiano Ronaldo, die zijn stempel niet kon drukken, en op slag van rust dacht Bayern recht te hebben op een strafschop vanwege hands van Marcelo. De Turkse scheidsrechter Cüneyt Çakir wuifde het weg en dus was het halverwege nog steeds gelijk.

Terugspeelbal

Amper twintig seconden na rust was het Real dat op 2-1 kwam en dat mocht Ulreich zich aanrekenen. De 29-jarige keeper, die al vrijwel het hele seizoen de plek inneemt van de langdurig geblesseerde Manuel Neuer, ging gruwelijk de fout in bij een terugspeelbal van Tolisso.

Ulreich leek de bal met zijn handen te willen oppakken, maar bedacht zich net op tijd dat dit niet mocht. Het moment van twijfel zorgde ervoor dat de wegglijdende keeper de bal miste, waarna het voor Benzema heel makkelijk was de 2-1 binnen te tikken.

Bayern had even nodig om de klap te verwerken, maar ging na de gelijkmaker van James, die gehuurd wordt van Real, in het laatste half uur vol voor de 2-3.

Tot in de zesde minuut van de blessuretijd was er druk op het doel van de thuisploeg. Doelman Keylor Navas redde knap op pogingen van Tolisso en Rodriguez, waardoor Real overeind bleef en zich weer mag gaan opmaken voor de finale van de Champions League.