Almere en Cambuur dicht bij halve finales play-offs na ruime zeges

Door de zege kan Almere City, dat als negende eindigde in de Jupiler League, met vertrouwen toewerken naar de return in het eigen Yanmar Stadion. De winnaar van het tweeluik speelt in de halve finales hoogstwaarschijnlijk tegen Roda JC en daarna moet nog een ronde gewonnen worden om de Eredivisie te bereiken.

Almere, dat in 2005 toetrad tot het betaalde voetbal, speelde nog nooit op het hoogste niveau. MVV, de nummer tien van de Jupiler League, was in het seizoen 1999/2000 voor het laatst actief in de Eredivisie.

Het duurde dinsdag in De Geusselt tot de 24e minuut tot Mirani zijn stempel drukte. De verdediger kon de bal vrij inkoppen uit een corner, maar nog geen tien minuten was het weer gelijk. MVV-captain Alessandro Ciranni was trefzeker met een fraaie vrije trap.

Na de rust nam Almere City weer het initiatief en dat resulteerde in het tweede doelpunt van Mirani. De voormalig jeugdinternational, die in 2016 overkwam van Ajax, passeerde doelman Michael Verrips na terugleggen van Sherjill MacDonald.

In de 62e minuut was Mirani voor de derde keer succesvol. Weer werd hij vrijgelaten en weer kon hij raak koppen uit een hoekschop. MVV kreeg vervolgens nog wel wat kansjes, maar de marge bleef twee in het voordeel van de bezoekers.

FC Dordrecht-Cambuur

Bij FC Dordrecht tegen Cambuur was het halverwege 0-1 voor de club uit Leeuwarden, die het reguliere Jupiler League-seizoen als achtste eindigde.

In de negentiende minuut zette Daniel Crowley Cambuur op voorsprong. De Engelse middenvelder, die gehuurd wordt van Willem II, profiteerde van een fout achterin bij de thuisploeg. Vlak na rust was Crowley aangever bij de 0-2 van Justin Mathieu. Julius Bliek bracht de spanning terug namens Dordrecht, dat dankzij een periodetitel mag meedoen aan de play-offs.

Door twee goals van Martijn Barto werd het toch nog een ruime zege voor Cambuur. De ervaren spits scoorde in de 71e en 82e minuut, waardoor de ploeg van trainer René Hake met één been in de halve finales staat.

Tegenstander in de halve finales wordt hoogstwaarschijnlijk Sparta, dat voor de derde keer in de clubhistorie kan degraderen uit de Eredivisie. Cambuur speelt sinds 2016 in de Jupiler League en Dordrecht degradeerde een jaar eerder.