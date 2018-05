Nederlandse Ludogorets-aanvaller Misidjan krijgt vier maanden celstraf

De 24-jarige Misidjan is volgens de rechtbank in Breda schuldig aan de mishandeling van een 68-jarige man bij een parkeerruzie. Het slachtoffer liep daarbij een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op.

Volgens de rechter had Misidjan, juist omdat hij voetballer is, moeten beseffen dat hij hard kan schoppen en daarom de kans op de koop toe heeft genomen dat hij de man ernstig kon verwonden.

Het is nog niet zeker dat Misidjan daadwerkelijk de cel in moet, want hij gaat in beroep. Volgens de advocaat van de voormalig jeugdinternational is de straf te zwaar. Bovendien zegt Misidjan dat hij voorafgaand aan de vechtpartij racistisch is bejegend.

Willem II

Misidjan speelt sinds 2013 voor Ludogorets waarmee hij onlangs voor de vijfde keer op rij kampioen van Bulgarije werd. In Nederland kwam kwam hij in de Eredivisie uit voor Willem II. Hij scoorde in 34 wedstrijden op het hoogste niveau vier keer voor de Tilburgse club.

In de seizoenen 2013/2014 en 2016/2017 speelde Misidjan in het hoofdtoernooi van de Champions League met Ludogorets.

Ook scoorde hij voor de Bulgaarse club tegen PSV in de Europa League in 2013. Dit seizoen maakte Misidjan elf goals in negentien competitiewedstrijden.