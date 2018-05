Commercieel directeur Van Halst vertrekt bij FC Twente

"Ik wist waar ik aan begon toen ik ruim twee jaar geleden instapte. De club hing aan een zijden draad, de financiën waren niet op orde en de organisatie was uitgehold", zegt Van Halst dinsdag op de website van FC Twente.

"Dat het een megaklus zou worden, is ook gebleken. Ondanks dat we op heel veel fronten goede stappen voorwaarts hebben gezet, is het dit seizoen sportief niet goed gegaan. Dat doet mij ook vreselijk veel pijn en daar voel ik mij medeverantwoordelijk voor."

De 49-jarige Van Halst begon het seizoen nog in een dubbelfunctie van technisch en commercieel directeur. Eind maart moest hij zijn technische portefeuille inleveren toen Erik Velderman aantrad als algemeen directeur. Velderman wilde op zoek naar een nieuwe technisch verantwoordelijke, die de club nog altijd niet heeft gevonden.

Van Halst hoopt dat Twente snel terugkeert op het hoogste niveau. "Het is aan andere mensen om nu in deze moeilijke fase de handschoen op te pakken. Uiteraard zal ik de club altijd blijven volgen en wens ik FC Twente een snelle terugkeer in de Eredivisie toe."

Verbeek

De oud-middenvelder ontsloeg in oktober hoofdtrainer René Hake en stelde Gertjan Verbeek als opvolger aan. Onder Verbeek ging het vervolgens alleen maar slechter met het eerste elftal. In maart werd Verbeek ontslagen, maar interim-coach Marino Pusic kon de club uit Enschede niet behoeden voor degradatie.

FC Twente benadrukt dat Van Halst werd aangesteld "in een voor de club zeer roerige periode" en algemeen directeur Velderman bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen twee seizoenen. "Jan heeft zich twee jaar lang letterlijk dag en nacht ingezet voor de club. Toen hij instapte, stond de club in de brand en stond het voortbestaan serieus op het spel", zegt hij.

"Niet veel bestuurders zouden dit aangedurfd hebben, maar hij deed het. Mede dankzij zijn inzet werd de club in 2016 gered en konden we weer langzaam bouwen aan de toekomst."

Kritiek

Van Halst en Verbeek kregen dit seizoen veel kritiek van de achterban, omdat ze op tv als analyticus optraden terwijl Twente in grote degradatienood verkeerde.

"Het beeld dat tijdens dit seizoen van Jan is neergezet, doet geen recht aan de rol die hij hier heeft vervuld", zegt Velderman desondanks. "Dit jaar is voor iedereen bij FC Twente een zeer teleurstellend seizoen op sportief vlak, ook voor ons als directie. Ik snap zijn besluit, hoe jammer dat ook is."

Van Halst speelde als prof voor FC Utrecht, FC Wageningen, FC Twente, Ajax, Fortuna Sittard en Vitesse. Vanaf 2006 was hij in diverse functies actief bij Twente en FC Utrecht.