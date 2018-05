Ook Engelse pers kiest Liverpool-aanvaller Salah als speler van het jaar

Salah liet bij de verkiezing onder journalisten Kevin De Bruyne van Manchester City nipt achter zich, met het kleinste verschil sinds 1969. Tottenham Hotspur-spits Harry Kane eindigde op de derde plaats.

Verder kregen alleen Sergio Aguero, David Silva, Raheem Sterling (Manchester City) Christian Eriksen, Jan Vertonghen (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool) en Nick Pope (Burnley) stemmen van de journalisten.

Salah - met 31 treffers topscorer van de Premier League - is de eerste Afrikaan die de prijs wint. De 25-jarige Egyptenaar werd afgelopen zomer voor 39 miljoen euro door Liverpool overgenomen van AS Roma. Salah speelde eerder in Engeland bij Chelsea, maar brak daar nooit door.

Met tien treffers had hij een belangrijke rol in het bereiken van de halve finales in de Champions League met Liverpool. Woensdag verdedigt de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in Rome een 5-2 voorsprong in de return tegen AS Roma.

Vorig jaar werd N'Golo Kanté van Chelsea FWA Footballer of the Year, een verkiezing onder ruim 400 sportjournalisten. Een jaar eerder viel Jamie Vardy van Leicester City in de prijzen.

Suarez

Luis Suarez was in 2013/2014 de laatste speler van Liverpool die volgens journalisten de voetballer van het jaar was. In totaal werd de prijs twaalf keer eerder door een speler van Liverpool gewonnen, onder wie Steven Gerrard, Ian Rush en Kenny Dalglish.

De prijs wordt sinds 1948 uitgereikt en Liverpool viel met dertien winnaars het vaakst in de prijzen. Manchester United en Tottenham Hotspur volgen met negen voetballers van het jaar.

Salah speelt woensdag met Liverpool tegen AS Roma in de halve finales van de Champions League. De wedstrijd is live op NU.nl te zien en begint om 20.45 uur. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.