Duizenden supporters vieren huldiging Fortuna Sittard voor promotie

De spelers van Fortuna werden vanaf het begin van de avond op een platte kar door Sittard gereden. Rond 19.10 uur kwamen ze aan op de Markt, waar ze onder toeziend oog van duizenden supporters werden gehuldigd.

Trainer Kevin Hofland kreeg onder gejuich ook even het woord en deed een emotionele oproep aan de supporters. "Ik wil jullie vragen één minuut keihard te klappen voor de mensen die helaas van ons zijn weggegaan. Ook daarvoor is deze promotie", zei hij, waarna een luid applaus volgde.

Met het gezamenlijk meezingen van het originele clublied werd de promotie nog eens gevierd door de vele fans, die zich laat in de middag op het bomvolle marktplein hadden verzameld om de terugkeer van hun club in de Eredivisie te vieren.

Zestien jaar

Fortuna keert volgend seizoen na een afwezigheid van zestien jaar terug in de Eredivisie. De Limburgers verzekerden zich zaterdagavond van promotie via een 1-0 thuiszege op Jong PSV.

In 2002 degradeerde Fortuna uit de Eredivisie en daarna had de club het jarenlang zowel financieel als sportief erg zwaar. Een fusie met Roda JC moest in 2009 uitkomst bieden, maar dat ketste af. De KNVB trok vervolgens de licentie van de club in, maar die werd later alsnog toegekend.

Fortuna moest de titel op een punt aan Jong Ajax laten. NEC greep als nummer drie naast de prijzen en moet via de play-offs alsnog promotie naar de Eredivisie zien af te dwingen.