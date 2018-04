Real-trainer Zidane weet dinsdag pas of Isco kan spelen tegen Bayern

De middenvelder liep woensdag in de heenwedstrijd in Duitsland een schouderblessure op en liet zich halverwege vervangen door Marco Asensio.

Isco trainde maandag weer mee met de groep en dus heeft het er alle schijn van dat hij gewoon weer zijn opwachting kan maken in de selectie voor de wedstrijd in eigen huis.

Datzelfde geldt voor Nacho Fernandez. De verdediger is nagenoeg hersteld van een spierblessure waardoor hij een maand uitgeschakeld was.

"We gaan met beide spelers geen risico nemen. Het belangrijkst is dat ze 100 procent fit zijn. We zullen morgen de beslissing nemen of ze in actie komen", hield Zidane maandag op zijn persconferentie nog een slag om de arm.

1-2

Real Madrid zette vorige week knap een 1-0 achterstand om in een 1-2 overwinning, waardoor de 'Koninklijke' uitstekende papieren heeft om de finale te bereiken.

"Maar we moeten zeker niet achteruit gaan lopen of speculeren op een bepaald resultaat. We moeten gewoon gaan spelen om te winnen", drukte Zidane zijn spelers op het hart.

Voor Zidane en Real Madrid moet de Champions League het seizoen redden. De Spaanse titel en de Spaanse beker gingen naar FC Barcelona. Zidane denkt niet dat zijn toekomst bij de 'Koninklijke' afhangt van winst van de 'cup met de grote oren'.

"Die zaken staan los van elkaar. Ik wil bij deze club blijven, maar dat is nu van ondergeschikt belang. Alleen de partij van dinsdag telt, dat is het enige waaraan we moeten denken."

Real Madrid kan de Champions League voor het derde jaar op rij winnen. De twaalfvoudig kampioen versloeg vorig seizoen Juventus en het jaar daarvoor Atletico Madrid in de finale.

Het duel tussen Real Madrid en Bayern München begint dinsdag om 20.45 uur en is live te zien op NU.nl. De voorbeschouwing start om 20.00 uur.