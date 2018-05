Makkelie als videoscheidsrechter naar WK in Rusland

"Dit is fantastisch nieuws voor mij persoonlijk en ook voor de KNVB", reageert Makkelie op zijn uitverkiezing. "Dit is een beloning voor alle inspanningen die de KNVB als pionier op dit gebied heeft verricht."

Het ligt voor de hand dat Makkelie op het WK gaat samenwerken met scheidsrechter Björn Kuipers en zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Zij kregen vorige maand al te horen dat ze op het WK mogen fluiten.

Makkelie zal echter ook ingezet worden tijdens wedstrijden waarin 'Team Kuipers' de leiding niet heeft.

"Ik zal bijna elke dag aan de bak moeten. Behoorlijk pittig, maar alleen maar leuk. Ik ben liever bezig dan dat ik in een hotelkamer moet zitten wachten", aldus de 35-jarige Dordtenaar.

Begin

Makkelie is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van videoarbitrage in het topvoetbal. De eerste test van de FIFA met een liveverbinding vond in 2016 plaats bij de vriendschappelijke interland tussen Italië en Frankrijk.

Makkelie fungeerde daar als videoscheidsrechter, terwijl Kuipers de arbiter op het veld was. Ook werkte Makkelie als videoarbiter bij het WK voor clubs (2016) en het WK onder 20 (2017).

Makkelie had nog liever op het veld gestaan tijdens het komende WK, maar hij legt zich neer bij de keuze voor Kuipers.

"Ik zal er alles aan doen om op het EK 2020 van de partij te zijn. In deze rol ben ik alsnog op het WK actief en dat is ontzettend leerzaam en belangrijk. Want laten we eerlijk zijn: videoarbitrage is de toekomst van het voetbal."

Het WK in Rusland start op 14 juni met het duel tussen Rusland en Saudi-Arabië. Op 15 juli wordt de finale gespeeld.