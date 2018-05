FC Twente gaat in Eerste Divisie met begroting van 18 tot 20 miljoen werken

Dat maakte algemeen directeur Erik Velderman maandagochtend bekend op een persconferentie in de Grolsch Veste, waarbij onder meer Tubantia aanwezig was. Door de 5-0 nederlaag tegen Vitesse van zondag is FC Twente na 34 jaar gedegradeerd uit de Eredivisie.

De club uit Enschede heeft volgend seizoen een veel hogere begroting dan alle andere clubs in de Eerste Divisie. "We willen koste wat kost binnen een jaar terugkeren in de Eredivisie", zei Velderman dan ook. "Er zijn ook heel donkere analyses die het naar 15 miljoen doet zakken, maar daar ga ik niet van uit."

De directeur begon de persconferentie met "heuglijk nieuws". "Pure Energie blijft als hoofdsponsor vierkant achter de club staan, een genereus gebaar."

Actieplan

Velderman benadrukte dat de degradatie keihard is aangekomen bij de landskampioen van 2010. "We likken onze wonden, maar zijn ook al bezig met een actieplan. We zullen deze week een ei leggen over hoe we gaan bezuinigen."

De club overweegt aandelen uit te gaan geven en is daarover in gesprek met de KNVB. Met Heracles Almelo wil Twente in conclaaf over de gezamenlijke jeugdopleiding, waarin Twente momenteel een grotere financiƫle bijdrage levert dan de streekgenoot.

Het is al wel duidelijk dat zowel in de spelersgroep als in het kantoorpersoneel gesneden gaat worden. "We moeten inkrimpen", zei Velderman.

Pusic

Interim-trainer Marino Pusic blijft bij de club werkzaam, maar het is nog onduidelijk in welke rol. Hij volgde eind maart de ontslagen Gertjan Verbeek op, maar kon de club niet behouden voor de Eredivisie. "Pusic blijft zeker aan boord. We moeten nog kijken in welke rol, maar ik kijk positief tegen hem aan", zei Velderman.

Het is wel duidelijk dat Twente op korte termijn een technisch directeur hoopt aan te stellen. Die functie werd tot eind maart uitgeoefend door Van Halst, waarna de oud-middenvelder een stapje terug deed tot commercieel directeur.

Of Van Halst ook mag blijven, wilde Velderman nog niet zeggen. "We gaan grondig evalueren. Mensen met wie we praten hebben nog een baan, dat ligt gevoelig. Ik kan daar nog geen uitspraken over doen."

Overigens is het Eredivisie-seizoen nog niet voorbij voor Twente. De Tukkers spelen zondag om 14.30 uur thuis tegen NAC Breda de laatste competitiewedstrijd.

