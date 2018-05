Seedorf weet nog niet of hij bij gedegradeerd Deportivo blijft

"We hebben nog niet over mijn toekomst gesproken", vertelde hij zondagavond na de wedstrijd tegen FC Barcelona. Deportivo verloor met 2-4, waardoor degradatie een feit is en de Catalanen kampioen zijn.

De 42-jarige Seedorf werd begin februari aangesteld in A Coruña en zijn contract loopt na dit seizoen af. "Alles ligt nog open", vertelde Seedorf, die het ondanks de slechte resultaten naar zijn zin heeft bij de club.

"Ik heb hier een goede tijd in een mooie stad. Of ik me schuldig voel over de degradatie? Het heeft geen zin om schuldigen aan te wijzen."

Tranen

Onder leiding van Seedorf wist Deportivo acht keer op rij niet te winnen. De afgelopen weken ging het beter, met zeges op Athletic Bilbao en Malaga, maar de achterstand op Levante werd niet meer goedgemaakt.

"We speelden soms goed, maar wonnen te weinig. Dat heeft Levante beter gedaan", erkende Seedorf. "Ook tegen Barcelona speelden we goed. Zij zijn niet voor niets kampioen en toch hebben we het ze lastig gemaakt. Het was helaas niet voldoende om degradatie te voorkomen."

Het is al de derde keer in zeven jaar dat Deportivo, in 2004 nog halve finalist in de Champions League, degradeert uit de Primera Division. "Het is niet de eerste keer dat de club in deze positie zit", weet Seedorf. "Als de tranen zijn verdwenen, moet er een plan komen dat de supporters weer gelukkig kan maken."

Overigens is het seizoen nog niet voorbij voor Deportivo en Seedorf, die als trainer ook al weinig succesvol was bij AC Milan en het Chinese Shenzhen Xiangxue. De kampioen van 2000 speelt in de laatste twee speelronden in de Primera Division uit tegen Villarreal en Valencia.

