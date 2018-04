Ten Hag geeft Dolberg met oog op WK basisplaats tegen Excelsior

"Dolberg staat met het oog op het WK in de basis. Het is in het belang van Ajax dat hij - als hij wordt geselecteerd - fit naar het WK gaat en daar goed speelt", aldus Ten Hag maandag in De Telegraaf.

De 20-jarige Dolberg was vorig seizoen nog een vaste kracht in de Deense selectie, maar doordat hij een minder seizoen kent bij Ajax lijkt hij niet zeker van het WK. De viervoudig international kampte maandenlang met een voetblessure, raakte zijn basisplek kwijt aan Klaas-Jan Huntelaar en scoorde maar vijf keer.

Bij Denemarken, dat in Rusland is ingedeeld in groep C met Frankrijk, Peru en Australië, komt de concurrentie van Dolberg vooral van Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen, Nicklas Bendtner (Rosenborg), Martin Braithwaite (Girondins Bordeaux) en Andreas Cornelius (Atalanta Bergamo).

Tagliafico

Dolberg, die afgelopen zondag tegen AZ (3-0) als invaller 25 minuten meedeed, is zeker niet de enige Ajacied die kans maakt op deelname aan het WK. Ook Lasse Schöne wil met Denemarken naar Rusland.

Nicolas Tagliafico werd zondag vanaf de tribune bekeken door de Argentijnse bondscoach Jorge Sampaoli. De 25-jarige verdediger speelde al drie interlands. Hakim Ziyech lijkt een zekerheidje in de WK-selectie van Marokko.

Excelsior tegen Ajax begint zondag, evenals de andere acht wedstrijden uit de laatste speelronde, om 14.30 uur. Voor de Amsterdammers, die zeker zijn van de tweede plaats, én de Rotterdammers, die al lang zeker zijn van lijfsbehoud, staat er niets meer op het spel.