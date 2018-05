Barcelona verovert 25e landstitel en bezegelt lot Seedorf met Deportivo

In de vermakelijke wedstrijd kwam Barcelona met 0-2 voor dankzij Philippe Coutinho en Messi, maar werd de spanning nog voor rust teruggebracht door een doelpunt van Lucas Perez.

Seedorf moest winnen met Deportivo om degradatie af te wenden en na rust leek een stunt ook even in de maak. Emre Colak zorgde voor de gelijkmaker en de thuisploeg kreeg vervolgens een handvol kansen op de voorsprong.

In de slotminuten gaf Barcelona echter nog even gas en dat leidde tot twee knappe goals van Messi, die zijn competitietotaal opschroefde naar 32 doelpunten en alweer zijn negende landstitel viert met zijn club. Ook de vertrekkende clubicoon Andres Iniesta, die in de slotfase onder luid applaus inviel, viert zijn negende kampioenschap met Barça.

Door de overwinning in A Coruña pakt Barcelona voor de zevende keer in tien jaar en voor de negende keer deze eeuw de titel in Spanje. De ploeg van coach Ernesto Valverde lost rivaal Real Madrid weer af als regerend landskampioen.

Seedorf

Seedorf, die eerder AC Milan en het Chinese Shenzhen onder zijn hoede had, tekende begin februari een contract tot het eind van het seizoen bij Deportivo met handhaving als belangrijkste doel. In de voorbije weken werd die opdracht steeds moeilijker, mede doordat concurrent Levante veel punten pakte.

Het gat met de nummer zeventien is nu dus onoverbrugbaar, waardoor Seedorf de eerste Nederlandse coach is die degradeert uit La Liga. Deportivo, dat na vier jaar op het hoogste niveau weer een stapje terug moet doen, behoort samen met Las Palmas en Malaga tot de drie degradanten in de Primera Division.

Er zijn nog drie speelrondes te gaan in Spanje, al spelen sommige clubs - waaronder Barcelona - nog vier duels. Ver achter de kampioen strijdt Atletico Madrid met stadgenoot Real om de tweede plek. Barça kan na Athletic Bilbao (1930) en Real (1932) de derde Spaanse ploeg in Spanje worden die de competitie afsluit zonder nederlaag. In 1930 en 1932 ging het seizoen niet over 38, maar achttien wedstrijden.

Een week geleden won Barcelona al de Copa del Rey door Sevilla in een weergaloze finale met 5-0 te verslaan. De ploeg van Valverde werd in de Champions League al wel uitgeschakeld.

