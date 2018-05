Van Persie: 'Het streelt me heel erg dat Feyenoord met me verder wil'

"Het is me duidelijk dat Feyenoord graag verder wil en dat streelt me heel erg", aldus Van Persie, die vanwege lichamelijke klachten twijfelt over het voortzetten van zijn loopbaan, tegen FOX Sports.

"De komende weken ga ik alles rustig op een rijtje zetten en dan maak ik mijn keuze. Ik weet het nog niet en ga er nu over nadenken."

Van Persie, die afgelopen winter voor anderhalf jaar tekende in De Kuip, is blij met alle positieve reacties die hij sinds zijn terugkeer heeft gekregen. "Het doet me heel veel, daar ben ik heel blij mee. Iedereen is erg positief en dat is een compliment. Ik kom van ver en mensen vergeten dat soms", aldus de aanvaller.

"Mijn laatste periode bij Fenerbahçe was niet fijn. Als je op zo'n moment instroomt, is dat pittig. Ik ben tevreden hoe het is gegaan en ik wil daar iedereen voor bedanken. Giovanni van Bronckhorst heeft zich hard voor me gemaakt en ik doe het ook een beetje voor hem."

Assist

Zondag, bij de 3-1 thuiszege op Sparta, was Van Persie belangrijk met een fraaie assist bij de gelijkmaker van Steven Berghuis én speelde hij voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Feyenoord een hele wedstrijd.

"Het was wel wat zwaar op het laatst. Het was een tijdje geleden, maar ik was gretig om de wedstrijd vol te maken. Ik ben er blij mee en vind het leuk. Ik heb kort gespeeld, soms een uur, een keer tachtig minuten en nu negentig minuten."

Eerder deze week sprak onder anderen technisch directeur Martin van Geel de hoop uit dat Van Persie bij Feyenoord blijft. "Wat ons betreft speelt Robin volgend seizoen ook voor Feyenoord", zei hij.

Van Persie, die eerder van 2002 tot 2004 in de hoofdmacht van Feyenoord speelde, gaat volgende week met zijn club in de laatste speelronde op bezoek bij sc Heerenveen. Feyenoord is al zeker van plek vier in de Eredivisie.

